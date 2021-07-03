Как правильно питаться в самолете

Есть на борту самолета или отказаться от питания, выбор каждого человека, но, как правило, авиакомпании предоставляют возможность подкрепиться во время перелета. О том, как выбрать еду, чтобы путешествие прошло максимально комфортно, читайте в материале “Рамблера”.

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Полет на большой высоте влияет на многие процессы в организме. В частности, в объеме увеличиваются естественные газы в желудке из-за пониженного давления в салоне. Желудок, раздуваясь, начинает давить на диафрагму, вследствие чего дыхание становится поверхностным, а из-за этого кровь гораздо хуже обогащается кислородом, нежели это происходит на земле. Именно поэтому специалисты рекомендуют отказаться от еды и напитков, которые могут увеличить газообразование. Причем сделать это лучше еще за несколько часов до полета. Жирные продукты, бобовые, некоторые свежие овощи и фрукты (например, капуста) — плохая идея для перекуса на борту. Из жидкостей стоит выбирать простую воду, отказавшись от газированных напитков.

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Из предложенных на борту блюд лучше всего выбрать курицу и рис, тушеные овощи или суп-пюре. Стоить помнить о том, что переедать ни в коем случае нельзя, иначе организм может “взбунтоваться” и перелет сложно будет назвать комфортным.

Многие авиакомпании предлагают пассажирам выбор питания на борту, согласно их вкусам или убеждениям. Например, можно заказать кошерное или вегетарианское меню, диетическое или детское и некоторые другие. Если в вашей жизни перелеты случаются часто, попробуйте разные наборы. Вы удивитесь разнообразию и вкусовым качествам блюд. Бонусом к спецзаказу идет обслуживание в первую очередь, а еще пассажиры отмечают, что в этих наборах порции, как правило, больше. Особым спросом чаще всего пользуется кошерное меню: оно наиболее вкусное, по словам путешественников, кроме того, кошерная пища проходит более тщательную проверку.

Специальный набор может получить абсолютно любой пассажир, для этого необходимо лишь заказать его заранее: за 24-48 часов до вылета, в зависимости от условий конкретного перевозчика. Сделать это можно на сайте авиакомпании или по телефону.