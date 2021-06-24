«Билеты дешево»: как не попасться тревел-мошенникам

Ущерб от действий мошенников в сети, предлагающих купить дешевые билеты и туры, начинается от 10 миллионов рублей в месяц, особенно в высокий сезон, подсчитали в BrandSecurity. По данным исследования Aviasales и Viber, 7% опрошенных россиян сталкивались с обманом при бронировании авиабилетов в интернете. «Газета.Ru» разбиралась, как отличить сайты мошенников и не попасться им на крючок.

Мошеннические сайты и аккаунты в соцсетях, зарабатывающие на продаже поддельных билетов и туров, живут в среднем от нескольких часов до нескольких дней, но успевают собрать с жертв от десятки, а то и сотни тысяч рублей, рассказал журналистам генеральный директор российской legaltech-компании BrandSecurity Руслан Кривулин.

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«Таких сайтов мы блокируем 200-300 в месяц. Совокупный ущерб начинается от 10 миллионов рублей в месяц в высокий сезон. Это подтверждает и информация из закрытых Telegram-каналов мошенников»,

— уточнил «Газете.Ru» глава BrandSecurity на мероприятии, организованном Aviasales, BrandSecurity и Viber.

Треть турагентств закрылась в 2020 году, и сейчас очень много людей, которые раньше покупали билеты через них, ищут билеты в сети самостоятельно. В итоге они покупают поддельные билеты, по которым, разумеется, никуда не летят, рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис . Агрегатор объяснил, как распознать сайт-подделку.

Отличить обманку можно в первую очередь по неправдоподобно низким ценам — скидкам в 20-30% к ценам перевозчиков, странным доменам или доменам с ошибками (например, chiptrip вместо cheaptrip, или aviasales.website вместо aviasales.ru), словам «билеты дешево», по приему платежей на kiwi-кошельки или карты физлиц.

Еще одна популярная схема — предложение купить билеты или тур «неофициально» через сотрудника турагентства или авиакомпании с «корпоративной скидкой».

При этом мошенники объединяются в команды специалистов, нанимают веб-мастеров для создания платежных шлюзов, лендингов, регистрации доменов и продвижения через контекстную рекламу в поисковиках — словом, делают сайты-обманки максимально похожими на известные бренды по продаже билетов или просто очень достоверно выглядящие ресурсы.

Ущерб для брендов в первую очередь репутационный — им приходится объяснять людям, которые купили билеты через сайт-клон, что они отдали деньги мошенникам, говорит Руслан Кривулин.

Явление это повальное и от него не застрахована ни одна компания: даже такие гиганты, как Facebook, Google Walmart , TikTok, PayPal Apple становились жертвами киберсквоттеров (мошенников, регистрирующий сайты-клоны брендов в других доменах), говорят юристы Digital Rights Center. Количество фейковых ресурсов при этом растет по экспоненте, это связано с появлением новых доменных зон, возможности быстро сверстать поддельный сайт из подручных материалов, и появления новых видов мошенников.

«Большинство компаний, зная о проблеме, до сих пор игнорируют золотое правило — регистрацию доменных имен в максимально возможном количестве доменных зон. Подобная экономия на доменных расходах может очень дорого обойтись компании, и повлечь не только прямые убытки, но и серьезный удар по деловой репутации (сэкономили на доменах, подставили потенциальных клиентов), что, в свою очередь, негативно влияет и на стоимость акций компании»,

— пояснил «Газете.Ru» партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк

Войти на этот рынок очень просто и быстро, все время появляются новые схемы. Aviasales совместно с BrandSecurity создали сервис по проверке продавцов билетов Настоящийбилет.рф, а с Viber — чат-бот.

На нем можно проверить адрес сайта по базе мошенников, и даже если подозрительного сайта в базе нет, специалисты поддержки его тут же проверят и заблокируют. Так как фирма обращается непосредственно к регистратору домена, на блокировку может уйти как несколько минут, так и несколько дней: «иногда приходится погоняться за мошенниками по юрисдикциям, например, Китая или Сейшелл», рассказал Руслан Кривулин из BrandSecurity.

Что касается чат-бота — это текстовая игра на распознавание мошеннических схем, за полторы недели существования чат-ботом воспользовались более 120 тысяч пользователей Viber, говорит PR-директор мессенджера в странах СНГ Мила Рогулина.

По данным опроса среди 4 тысяч россиян, проведенного мессенджером совместно с Aviasales, две трети (58%) бронируют билеты самостоятельно на сайтах тревел-компаний, 7% признались, что сталкивались с мошенниками. И лишь 9% приобретают билеты в авиакассах офлайн. Более половины пользователей (54%) при бронировании билетов обращают внимание не только на цену, но и на репутацию сервиса, но для 20% опрошенных цена важнее прочих факторов.