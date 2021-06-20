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Бесплатны полеты: как туристов мотивируют cделать вакцину

Анна Арсеньева
20 июня 2021
Чтобы повысить процент прошедших вакцинацию и снизить заболеваемость COVID-19, власти придумывают различные рекламные кампании. Например, в Москве и Подмосковье среди сделавших прививку разыгрывают квартиру и автомобили. "Рамблер" рассказывает, какие во всем мире есть привилегии для вакцинированных.
Туристов мотивируют cделать вакцину за бесплатные билеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Авиакомпании активно предлагают привившимся от коронавируса пассажирам какие-то подарки. В их интересах вернуться к нормальной экономической деятельности, как до пандемии коронавируса, и возобновить поток туристов. Так, например, австралийская авиакомпания Qantas Airways устроила розыгрыш призов среди своих пассажиров. Сделавшие прививку от коронавируса могут выиграть бесплатные годовые абонементы на перелеты. Кроме того, авиакомпания дарит вакцинированным путешественникам бонусные мили и ваучеры.
Подобным образом мотивируют путешественников на вакцинацию и в United Airlines. Загрузившим в личный аккаунт сертификат тоже дарят бесплатные билеты туда и обратно в любую точку мира.
Подобные поощрения для привитых туристов есть и в России. Так, авиакомпания "Аэрофлот" пообещала первым 10 тысячам вакцинированным по десять тысяч бонусных миль.
Лайфхаки,Аэрофлот,
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