Дополнительные километры с Hyundai Mobility

Сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility объявляет о запуске специальной акции по расширению пробега, входящего в базовую стоимость подписки по всем трем тарифам: Country, Travel и Freedom. Предложение действует с 16 июня по 31 августа этого года и станет приятной новостью для клиентов в период высокого отпускного сезона и комфортных летних путешествий на любые расстояния.

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Тариф посуточной аренды Country идеально подходит водителям, которые хотят получить автомобиль в пользование быстро и на короткий период – от дня до месяца. По условиям акции, допустимый лимит ежедневного пробега по этому тарифу увеличивается с 250 до 500 км/день при сохранении стоимости подписки. При подписке на несколько дней пробег за весь период суммируется, позволяя проезжать только действительно необходимое количество километров в разные дни.

Тарифный план Travel, ранее известный под названиями сезонных тарифов Leto и Zima, включает полный месяц подписки на автомобиль и пригодится тем, кому нужна свобода перемещений на более длительный срок для решения разноплановых задач. В рамках специального предложения от сервиса Hyundai Mobility клиенты, выбравшие этот тариф, также получат удвоенный пробег – с 2 500 до 5 000 км/месяц. Дополнительные километры можно будет потратить на организацию переезда, регулярные поездки на дачу или полноценное автомобильное путешествие как по России, так и за ее пределы.

Наконец, для всех, кто успеет до конца лета приобрести годовую подписку Freedom с установленным лимитом пробега 2 500 км/месяц, тоже предусмотрен приятный сюрприз – дополнительные 5 000 км. В тарифный план Freedom, как и во все другие тарифы в онлайн-сервисе Hyundai Mobility, уже включено все необходимое для максимально комфортного использования автомобиля: полное автострахование ОСАГО и КАСКО без франшизы, прохождение регламентного ТО в официальных дилерских центрах Hyundai, хранение и замена сезонной резины, оплата транспортного налога, круглосуточная помощь на дороге и некоторые автомобильные аксессуары.

Сервис Hyundai Mobility позволяет быстро и дистанционно, без залога и первоначального взноса, а также всего по двум основным документам оформить подписку на популярные модели Hyundai на удобный период, а также избавляет клиентов от большинства забот, связанных с привычным автовладением. Весь процесс управления подпиской проходит полностью онлайн с помощью мобильного приложения.