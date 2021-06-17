Зачем поездам остановки, где никого не выпускают

Если вы хотя бы раз путешествовали на поезде, то вы наверняка знаете, что одно из главных развлечений пассажиров — выходить на остановках, дышать свежим воздухом и покупать продукты, а иногда и сувениры. Однако если поезд едет не слишком далеко, то большинство остановок — короткие. На них не впускают и не выпускают людей, а на некоторых и вовсе нет платформ. "Рамблер" рассказывает, зачем поездам нужны такие остановки.

Как правило такие остановки длятся от двух до пяти минут и поезд стоит на них с закрытыми дверьми. Существует всего две причины, почему поезд останавливается.

Первая — техническая остановка. Она всегда происходит по графику, но иногда ее может и не быть в расписании, которое можно найти на сайте перевозчика или у купе проводника. Как правило, у технической остановки есть несколько причин: заправка вагонов водой, откачка биотуалетов, смена локомотива или смена работников поезда.

Техническая стоянка может длиться довольно долго. Например, для смены работников поезда понадобится несколько минут, а на откачку биотуалетов и заправку водой выделяют обычно от 15 до 30 минут.

Если меняется сам локомотив, то об этом предупреждают пассажиров. Все это происходит на крупных станциях: путешественников высаживают на платформу и подгоняют другой поезд.