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Зачем поездам короткие остановки, где никого не выпускают

Елизавета Назарова
10 часов назад
Если вы хотя бы раз путешествовали на поезде, то вы наверняка знаете, что одно из главных развлечений пассажиров — выходить на остановках, дышать свежим воздухом и покупать продукты, а иногда и сувениры. Однако если поезд едет не слишком далеко, то большинство остановок — короткие. На них не впускают и не выпускают людей, а на некоторых и вовсе нет платформ. "Рамблер" рассказывает, зачем поездам нужны такие остановки.
Зачем поездам остановки, где никого не выпускают
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как правило такие остановки длятся от двух до пяти минут и поезд стоит на них с закрытыми дверьми. Существует всего две причины, почему поезд останавливается.
Первая — техническая остановка. Она всегда происходит по графику, но иногда ее может и не быть в расписании, которое можно найти на сайте перевозчика или у купе проводника. Как правило, у технической остановки есть несколько причин: заправка вагонов водой, откачка биотуалетов, смена локомотива или смена работников поезда.
Техническая стоянка может длиться довольно долго. Например, для смены работников поезда понадобится несколько минут, а на откачку биотуалетов и заправку водой выделяют обычно от 15 до 30 минут.
Если меняется сам локомотив, то об этом предупреждают пассажиров. Все это происходит на крупных станциях: путешественников высаживают на платформу и подгоняют другой поезд.
Еще один тип остановки касается появлением других составов. В таких случаях поезд встает в двух случаях: чтобы его обогнал другой состав или если встречная дорога занята. Иногда такие остановки входят в расписание, но могут быть неожиданными даже для сотрудников поезда. В таких случаях остановка и длится от двух до пяти минут.
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