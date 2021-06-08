Как правильно торговаться на восточном базаре

Впереди сезон отпусков, многие восточные страны открывают свои границы для россиян и возобновляют авиасообщения. Наиболее выгодным шопинг считается именно на восточных базарах, так как там дешевле, чем в магазинах, а также можно свободно торговаться. Существует несколько правил того, как нужно сбивать цену в таких местах. Наиболее важные перечисляет "Рамблер".

Торговаться нужно всегда

Продавцы знают, что большинство людей начнут торговаться, если узнают цену определенной вещи ,поэтому они изначально поднимают ценник на 20-50 процентов от первоначальной суммы. Если вы решительно настроены купить что-то на восточном базаре, то будьте готовы к тому, что придется поторговаться с продавцами. Этот способ не пойдет для интровертов или тех, кто боится разговаривать с незнакомыми людьми.

Присмотритесь к торговцу

Иногда по внешнему виду лавочки и торговца можно понять, настроен ли человек торговаться. На базарах существуют такие лавочки, где продавцы устанавливают единственную цену и не соглашаются ни на что другое. Как правило, такие продавцы хорошо одеты и с надменным видом смотрят на другие лавочки. Его ассортимент может выделяться и, как правило, специализируется на одном товаре, например коврах. Если вы заметили такое помещение, то лучше искать что-то другое.

Не показывайте заинтересованность в товаре

Не стоит раньше времени думать о том, что вы сейчас купите товар по низкой цене. Точнее, думать вы можете, но показывать этого не стоит. Цель продавца — как можно больше заработать на определенной вещи, но сбыть они тоже не против, тем более, что иногда их себестоимость может быть минимальной. Чтобы продавец согласился на вашу сумму, не показывайте ему, что вы заинтересованы в конкретном товаре.

Не оскорбляйте продавца