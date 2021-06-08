История пилота, который выпал из самолета и выжил

В истории авиации существует масса аварийных случаев, которые завершались счастливым концом. Одной из таких стало ЧП, произошедшее с самолетом BAC 1-11-528FL в 1990 году. Авиалайнер вылетал из британского города Дидкот, когда у него оторвалось лобовое стекло.

Когда пассажиры и пилоты смогли расстегнуть ремни безопасности после набора высоты, в кабине пилотов послышался сильных хлопок, спровоцировавший декомпрессию. Левое стекло со стороны пилота лопнуло, а его самого высосало наружу. В итоге пилот получил травмы, но выжил. Историю его спасения смотрите в видео.