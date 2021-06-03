4 правила безопасного отдыха одинокой девушки на юге

Бывает и так, что отправится в отпуск девушке приходится одной — друзья заняты, мужчине некогда, а ехать с малознакомыми попутчиками нет никакого желания. Летом вопрос подбора компании для пляжного отдыха стоит более остро, что вполне логично. Но отдых в жарких странах для одинокой туристки не так уж безопасен, как бы нас не убеждали в обратном туристические агентства. Однако, соблюдая определенные правила, можно избежать неприятных последствий.

Сообщите о своих планах

Предположим, вы выбрали курортную точку и уже собираете вещи. Наверняка вы хотя бы в общих чертах составили план своей поездки, особенно если отправляетесь в страну или местность, где есть что посмотреть. Не пытайтесь сохранить эту информацию в секрете, обязательно расскажите о своих планах близким, можно друзьям. В случае, если с вами не смогут выйти на связь, родные будут примерно понимать, в какой части мира вы находитесь. Это очень важно.

Заранее узнайте о способах передвижения

Чем менее развита страна, тем больше вероятности, что вам придется пользоваться услугами местных жителей. Чаще всего возникает вопрос — на чем передвигаться? Может возникнуть необходимость воспользоваться услугами такси. Если других вариантов нет, обращайтесь исключительно в официальные организации, предоставляющие такие услуги. Худшее, что вы можете сделать — сесть в авто к незнакомому мужчине. Какой бы ни была привлекательной цена, ваши здоровье и жизнь дороже.

Никаких ночных выходов

Конечно, во время отпуска хочется отдыхать на полную, а это часто включает и ночную клубную жизнь, которая в южных странах просто кипит. Но опять же, вспоминаем, что отдыхаем мы одни, а значит, думаем в первую очередь о безопасности. Многие женщины в первые дни отдыха знакомятся с приятными местными, думая, что нашли идеальную компанию. Нет. Даже в такой компании поздние выходы на прогулку и тем более тусовки в клубе отложите на тот раз, когда компанию вам составят друзья или мужчина.

Не пьем в чужой компании