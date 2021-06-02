Что не стоит делать в самолете

Стюардесса Дани работает на рейсе, регулярно летающем в Эмираты, и знает, чего точно не стоит делать в самолете.

Фото: WMJ.RU WMJ.RU

После частичного снятия коронавирусных ограничений некоторые курорты стали доступны снова, а перемещения по стране перестали быть проблемой.

Стюардесса решила напомнить возвращающимся к активным перелетам пассажирам о том, чего на борту лучше не делать во имя собственного здоровья. Первое правило, по словам Дани, — никогда не заходить в туалетную кабину без обуви. По словам стюардов, некоторые посещают самолетную уборную босиком или в носках.

Издание Mirror цитирует коллегу Дани с портала Reddit, который не может смотреть на такую беспечность.

Наши самолеты летят назад почти сразу же, как правило, пол в уборной просто слегка протирают. Эта жидкость на полу? О, это не вода,

— заверил он.

Еще одна подсказка от Дани — не пользоваться откидным столиком, не протерев его санитайзером или салфетками с аналогичным действием. Клининг самолета не занимает много времени, и больше внимания уделяется избавлению от мусора, чем дезинфекции поверхностей.