Что не стоит делать в самолете

Стюардесса Дани работает на рейсе, регулярно летающем в Эмираты, и знает, чего точно не стоит делать в самолете.
После частичного снятия коронавирусных ограничений некоторые курорты стали доступны снова, а перемещения по стране перестали быть проблемой.
Стюардесса решила напомнить возвращающимся к активным перелетам пассажирам о том, чего на борту лучше не делать во имя собственного здоровья. Первое правило, по словам Дани, — никогда не заходить в туалетную кабину без обуви. По словам стюардов, некоторые посещают самолетную уборную босиком или в носках.
Издание Mirror
цитирует коллегу Дани с портала Reddit, который не может смотреть на такую беспечность.
Наши самолеты летят назад почти сразу же, как правило, пол в уборной просто слегка протирают. Эта жидкость на полу? О, это не вода,
Еще одна подсказка от Дани — не пользоваться откидным столиком, не протерев его санитайзером или салфетками с аналогичным действием. Клининг самолета не занимает много времени, и больше внимания уделяется избавлению от мусора, чем дезинфекции поверхностей.
Третья подсказка от Дани — не вставать сразу, как только самолет сел. Об этом объявляют во время каждого полета, и во время каждого полета люди все равно делают это. И, наконец, четвертая — не вступать в интимные контакты в воздухе. Кажется, эта стюардесса видела все.