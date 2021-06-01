Как сэкономить на поездках в 2021 году

На носу лето, а деньги на отпуск до сих пор не накоплены? Хорошо, что в 2021 году можно организовать качественный отпуск со скромными расходами. В статье — 5 способов отдохнуть бюджетно, а в некоторых случаях даже подзаработать на путешествии.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Каучсёрфинг

В начале века американский предприниматель Кейси Фентон захотел отправиться в путешествие в Исландию и разослал сотни писем местным студентам с просьбой его приютить.

После удачной поездки идея настолько понравилась Фентону, что в 2004 году он с партнёрами запустил сайт couchsurfing.com, которым сегодня, несмотря на коронавирус, пользуются миллионы людей.

Каучсёрферы путешествуют, останавливаясь у местных жителей и не платя им за это деньги. Есть только один нюанс: перед тем, как отправиться в поездку самому, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении и приютить у себя несколько человек.

Другие пользователи должны проверить, что путешественнику можно доверять. Зато потом можно сэкономить на отеле.

BlaBlaCar

История сервиса схожа с каучсёрфингом. В 2006 году француз Фредерик Маззелла начал развивать сайт, который помогал попутчикам искать друг друга. Поездка автостопом по предварительной договорённости стоила дешевле автобусов, поездов и самолётов, поэтому проект быстро стал популярным.

Сегодня сервис во многом стал коммерческим: компании-перевозчики используют его как площадку для размещения объявлений. Однако на сайте и в мобильном приложении до сих пор можно встретить тысячи поездок с попутчиками по цене ниже рынка.

Волонтёрские программы

Европейские волонтёрские программы, программы ООН ОПЕК — это только малый список глобальных программ. Можно заниматься выращиванием органических продуктов, реставрировать замки, помогать учиться детям из стран третьего мира и многое другое.

Продолжительность программ составляет от трёх месяцев до года. Как правило, организаторы берут на себя транспортные расходы, а также обеспечивают волонтёрам проживание и питание, часто выдавая как деньги на карманные расходы, так и стипендии — от 100 до 2 000 долларов ежемесячно. Занятость — несколько часов в день, остальное время можно тратить на себя.

Волонтёрство подходит студентам на каникулах, людям, которые решили изменить жизненный путь или бросить себе новый вызов. Разумеется, для поездки необходимы знание языков и проактивная гражданская позиция.

Скидки на специализированный инвентарь и одежду

Любая поездка — это всегда траты на инвентарь или экипировку. Для пляжного отдыха обычно нужен новый купальник, а для подъёма в горы понадобятся надёжные карабины.

Возьмите за правило за несколько недель до отпуска проверять магазины известных брендов: вдруг там начались скидки или есть специальные предложения? Распродажа мужских кроссовок PUMA подойдет тем, кто планирует активное путешествие.

Подписки на соцсети и рассылки

Некоторые туроператоры, авиакомпании и отели разыгрывают в своих соцсетях бесплатные поездки. Шанс стать счастливчиком среди тысяч репостов не так высок, но ведь и условия конкурса не требуют особенных навыков. Благодаря социальным сетям и особенно Емейл-рассылкам можно в числе первых узнавать о появившихся выгодных предложениях. Накануне отпускного сезона любая скидка будет кстати.