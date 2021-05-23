Почему перед вылетом лучше сдавать ПЦР-тест в аэропорту

Почти полтора года назад в мире началась пандемия коронавируса. За это время привычное русло жизни во всех странах, в том числе и в России, существенно изменилось. Большинство государств до сих пор не открыли границы и не возобновили авиасообщения. Тем не менее, есть места за рубежом, где можно отдохнуть гражданам нашей страны. Но обязательным условием для въезда на территорию других государств является отрицательный ПЦР-тест, который можно сделать не только в лабораториях, но и непосредственно в самих аэропортах перед вылетом. Подробнее в материале "Рамблера".

Далеко не все знают, что в большинстве аэропортах российских городов есть услуга сдачи ПЦР-теста на COVID-19. Анализ проводится без предварительной записи, по факту обращения. При расчете времени выезда в аэропорт, следует дополнительно закладывать время, необходимое на выполнение теста. Если речь идет об экспресс-тесте, то он будет готов не позднее, чем через два часа с момента взятия биоматериала.

По приезду в аэропорт для начала необходимо пройти к пункту забора анализа. Там будет стоять стойка с QR-кодом, который нужно отсканировать при помощи камеры на смартфоне. После потребуется заполнить бланк, указав личные данные, а также номера загранпаспорта, рейса, телефона и адрес электронной почты, куда впоследствии придут результаты. После онлайн-заполнения бланка, придется подойти на стойку для получения штрихкодов, которые нужно будет отдать медработнику, чтобы он приклеил их на контейнеры с вашим биоматериалом. Дальше все просто - займите место и ждите своей очереди.

Мазки берут изо рта и из носовой полости. Важно учитывать тот факт, что исследование проводится при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции. У вас не должны наблюдаться повышенная температура тела, кашель, насморк, боль в горле и мышцах.

Почему сдавать анализ в аэропорту лучше, чем в лаборатории?

Как правило, экспресс-тест в сертифицированных лабораториях делается методом изотермической амплификации, поэтому его результаты в других странах могут просто не принять. Проблема заключается в том, что "золотым стандартом" во всем мире признан метод ПЦР-диагностики, а на выполнение такого анализа требуется в среднем около суток. Очевидно, что сдавая тест в аэропорту, вы выигрываете время. Это особенно актуально для тех, кому предстоит долгий перелет с несколькими пересадками. Ведь на момент прилета в конечный пункт назначения, тест, сданный за сутки до вылета, может быть уже неактуальным, так как пройдет более 72 часов.