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Почему нельзя брать с собой в путешествия корвалол

Анна Арсеньева
18 часов назад
У большинства россиян в аптечке есть корвалол на случай повышенного давления или бессонницы. Однако брать лекарство с собой в путешествие — очень плохая идея, которая может закончиться многочасовыми допросами или даже арестом. "Рамблер" рассказывает, почему.
Почему нельзя брать с собой в путешествия корвалол
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В социальных сетях путешественники делятся историями, как их задержали на досмотре из-за одного пузырька с корвалолом.
"Это был адище [...] Ну, на учет поставили там в какой-то red list для наркотрафика и всего такого. Еще и перетрясли все чемоданы, все трусы разложили на прилавках своих", — приводит слова туристки издание Vinograd.us.
Дело в том, что уже больше десяти лет препарат запрещен во многих странах мира. Например, запрет действует на территории Европы и США. В Таиланде за корвалол можно сесть в тюрьму на пять лет, а в Литве его ввоз приравнивается к контрабанде. А все потому, что в лекарстве содержится фенобарбитал. Это вещество со снотворным эффектом, которое вызывает привыкание. В обычном пузырьке его концентрация — всего 1,82 %. Однако из-за него за границей корвалол относят к наркотическим веществам.
Поэтому, если вы собираетесь брать в путешествие аптечку, перед поездкой необходимо обязательно изучить таможенные правила конкретной страны.
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