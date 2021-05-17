Почему нельзя брать с собой в путешествия корвалол

У большинства россиян в аптечке есть корвалол на случай повышенного давления или бессонницы. Однако брать лекарство с собой в путешествие — очень плохая идея, которая может закончиться многочасовыми допросами или даже арестом. "Рамблер" рассказывает, почему.

Дело в том, что уже больше десяти лет препарат запрещен во многих странах мира. Например, запрет действует на территории Европы и США. В Таиланде за корвалол можно сесть в тюрьму на пять лет, а в Литве его ввоз приравнивается к контрабанде. А все потому, что в лекарстве содержится фенобарбитал. Это вещество со снотворным эффектом, которое вызывает привыкание. В обычном пузырьке его концентрация — всего 1,82 %. Однако из-за него за границей корвалол относят к наркотическим веществам.