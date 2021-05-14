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Почему томатный сок кажется вкуснее в самолетах

Елизавета Назарова
14 мая 2021
Стюардессы говорят, что одним из наиболее популярных напитков на борту самолета считается томатный сок. Действительно, большинство людей говорят о том, что в полете томатный сок кажется вкуснее, чем на земле. На самом деле, это можно объяснить с помощью науки и ученые давно это сделали. "Рамблер" рассказывает, почему в самолете многим томатный сок кажется вкуснее и его пьют даже те, кто недолюбливает его в обычной жизни.
Почему томатный сок кажется вкуснее в самолетах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Статистика авиакомпаний говорит о том, что на борту пассажиры заказывают томатный сок гораздо чаще, чем его приобретают в магазинах. Об этом говорят и стюардессы. По их данным, томатный сок пользуется большей популярностью, чем яблочный или апельсиновый.
Ученые объясняют это тем, что на высоте вкусовые рецепторы человека работают по-другому. Во многих авиакомпаниях еду специально пересаливают из-за того, что под влиянием давления она кажется пассажирам пресной. Кто-то и вовсе не любит самолетную еду и говорит, что она невкусная.
У томатного сока более ярко выраженный вкус, а также он содержит гораздо больше глутаминовой кислоты. Кроме того, томатный сок слегка подсоленный, что также дает ему большой плюс, как раз из-за притупления вкусовых рецепторов.
На вкусы, которые пассажиры ощущают в самолете влияет давление, а также сильный шум от двигателей. У некоторых людей вкусы притупляются, а у других и вовсе изменяются. Это временное проявление, которое не опасно для организма. Эксперты видят в этом только пользу, так как томатный сок калорийный и может помогать сохранить насыщение в течение нескольких часов. Кроме того, он помогает поддерживать водно-солевой баланс.
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