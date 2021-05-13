Правда о туризме: почему опасно встретить дельфина в море

Дельфин – это самое дружелюбное существо, которое способно помочь утопающему. Но так ли это на самом деле? Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Млекопитающие умны, они поддаются дрессировке и обучению, но надеяться на дружелюбную встречу в открытом море не стоит. Да, дельфин не кровожаден, как акула, но точно не безопасен.

Дело в том, что дельфинами в момент встречи с человеком движут инстинкты. К человеку млекопитающие не привыкли, поэтому они вполне могут воспринять вас как опасность и здесь силы не равны.

Несколько дельфинов легко могут разорвать человека на куски. Этот факт подтверждают исследования, проводимые учеными в 90-х годах. Зачастую пропажи людей в море связаны именно с этим фактором.

Дельфины убивают в состоянии возбуждения (радости) и сексуальной агрессии. Они легко могут перевернуть лодку и утащить отдыхающего на глубину. И да, от акулы дельфин тоже не защитит. При этом акулы не очень рады взаимодействию с дельфинами из-за большого веса и потенциальной опасности, поэтому действительно могут уплыть.

Если вы случайно оказались в области охоты млекопитающих, необходимо быть особенно осторожным. Дельфины могут принять вас за соперника и вытолкнуть в открытое море.