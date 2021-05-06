Куда пристроить домашнее животное на время отъезда

Домашние животные - это не только радость от общения с любимым питомцем. В период отпусков хозяева животных ломают голову, куда отдать зверя, чтобы отправиться в путешествие. Кстати, все большую популярность приобретают поездки с животными. Не желающие запирать своего пса в четырех стенах в незнакомой обстановке хозяева приучают собаку путешествовать вместе с ней. Так же поступают и некоторые владельцы кошек. Но все же подавляющее большинство путешественников предпочтут не брать с собой домашнее животное. Вот в этот момент и возникает главный вопрос — где оставить, чтобы не пожалеть? Какие на данный момент существуют варианты? Подробнее в материале "Рамблера".

Безусловно, вопрос с питомцем нужно решать строго индивидуально. А у кого-то есть возможность передать на время животное родственникам или оставить у друзей. Но как быть, если такой вариант не подходит?

Зоогостиница

Все большую популярность набирает такой способ оставить животное на время отпуска. На каждого питомца выделяется отдельный "номер", который обрабатывается до заселения и после выезда зверя. Заботливые няни будут следить за животным и четко следовать рекомендациям, которые дают хозяева, а во многих таких отелях есть функция круглосуточного видеонаблюдения. Плюс, если самим нет времени отвезти животное, существует опция доставки. Сотрудник отеля приедет на своем авто и может точно так же привезти животное обратно.

Самые популярные виды отелей - для кошек. Но существуют и гостиницы для собак, правда, их значительно меньше, так как для этого требуется зона выгула.

Тем не менее, оставив своего питомца в зоогостинице с хорошим сервисом, хозяева могут уехать в отпуск без переживаний.

Но следует помнить, чтобы питомца пустили в такой отель, у него должен быть паспорт с отметками о всех необходимых прививках.

Частная передержка

На различных сайтах и в социальных сетях можно найти и частную передержку. Как правило, ею занимаются волонтеры или люди с ветеринарным образованием, а также те, кто считает заботу о животных своим призванием. За определенную сумму они позаботятся о вашем домашнем животном, но способ этот не отличается высокой надежностью. Тем не менее, хорошие организаторы передержек уделяют много времени своей репутации, чтобы их клиентская база ни в коем случае не уменьшалась.

Частная передержка предполагает, что зверь некоторое время будет жить на территории человека, который будет нести за него ответственность.

Няня на выезде

Такой услугой пользуются в основном владельцы кошек и других животных, которые не требуют выгула и постоянной компании человека. На тех же сайтах профильных поисков специалистов и в социальных сетях можно найти человека, который за определенную плату будет приезжать в указанный дом или квартиру, кормить, менять лоток, развлекать питомца.