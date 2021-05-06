Куда пристроить домашнее животное на время отъезда

Домашние животные - это не только радость от общения с любимым питомцем. В период отпусков хозяева животных ломают голову, куда отдать зверя, чтобы отправиться в путешествие. Кстати, все большую популярность приобретают поездки с животными. Не желающие запирать своего пса в четырех стенах в незнакомой обстановке хозяева приучают собаку путешествовать вместе с ней. Так же поступают и некоторые владельцы кошек. Но все же подавляющее большинство путешественников предпочтут не брать с собой домашнее животное. Вот в этот момент и возникает главный вопрос — где оставить, чтобы не пожалеть? Какие на данный момент существуют варианты? Подробнее в материале "Рамблера".
Безусловно, вопрос с питомцем нужно решать строго индивидуально. А у кого-то есть возможность передать на время животное родственникам или оставить у друзей. Но как быть, если такой вариант не подходит?
Зоогостиница
Все большую популярность набирает такой способ оставить животное на время отпуска. На каждого питомца выделяется отдельный "номер", который обрабатывается до заселения и после выезда зверя. Заботливые няни будут следить за животным и четко следовать рекомендациям, которые дают хозяева, а во многих таких отелях есть функция круглосуточного видеонаблюдения. Плюс, если самим нет времени отвезти животное, существует опция доставки. Сотрудник отеля приедет на своем авто и может точно так же привезти животное обратно.
Самые популярные виды отелей - для кошек. Но существуют и гостиницы для собак, правда, их значительно меньше, так как для этого требуется зона выгула.
Тем не менее, оставив своего питомца в зоогостинице с хорошим сервисом, хозяева могут уехать в отпуск без переживаний.
Но следует помнить, чтобы питомца пустили в такой отель, у него должен быть паспорт с отметками о всех необходимых прививках.
Частная передержка
На различных сайтах и в социальных сетях можно найти и частную передержку. Как правило, ею занимаются волонтеры или люди с ветеринарным образованием, а также те, кто считает заботу о животных своим призванием. За определенную сумму они позаботятся о вашем домашнем животном, но способ этот не отличается высокой надежностью. Тем не менее, хорошие организаторы передержек уделяют много времени своей репутации, чтобы их клиентская база ни в коем случае не уменьшалась.
Частная передержка предполагает, что зверь некоторое время будет жить на территории человека, который будет нести за него ответственность.
Няня на выезде
Такой услугой пользуются в основном владельцы кошек и других животных, которые не требуют выгула и постоянной компании человека. На тех же сайтах профильных поисков специалистов и в социальных сетях можно найти человека, который за определенную плату будет приезжать в указанный дом или квартиру, кормить, менять лоток, развлекать питомца.
Реже такой услугой пользуются владельцы собак, потому что псы намного тяжелее переносят длительное одиночество между приездами няни. Тем не менее, если ситуация безвыходная, рассмотреть его можно.