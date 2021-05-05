Почему билеты на поезд могут стоить дороже самолета

Отправляясь в поездку, грамотный путешественник всегда будет сравнивать несколько возможных способов добраться до точки маршрута. И многих удивляет, когда оказывается, что купить билеты на самолет - это дешевле, чем добраться на поезде. На это есть несколько причин. В материале "Рамблера" рассказываем об этом подробнее.

Во-первых, чем ближе дата поездки, тем дороже цены на поезда, а вот места в самолете, напротив, становятся дешевле. Поэтому у туриста больше шансов полететь в отпуск, сэкономив средства, нежели отправиться в эту же точку маршрута на поезде.

Во-вторых, железнодорожные монополисты чувствуют себя достаточно вольготно, в то время как авиакомпаниям все время приходится бороться за клиента. Отсюда берутся многочисленные распродажи. Остается их только отслеживать!

В-третьих, самолет выполнит рейс в любом случае, поэтому крайне важно, чтобы билеты купило как можно больше людей.

В-четвертых, самолетом выгоднее лететь на дальние расстояния. Путь поездом может занимать до нескольких дней, в то время как комфорт такого путешествия будет напрямую зависеть от класса вагона. Чем выше класс, тем выше и цена. Стоимость билета в купе повышенной комфортности с высокой долей вероятности превысит цену авиабилета. Плюс к этому, придется самим заботиться о том, что вы будете есть. В то время как цену билета на самолет уже включена эта опция.