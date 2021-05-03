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Почему самолеты уходят на второй круг

Елизавета Назарова
2 часа назад
Более 50% людей в мире испытывают страх перед полетами и страдают аэрофобией. В большинстве случаев эта боязнь перелетов появляется из-за того, что пассажиры слишком мало знают об устройстве самолета. Одним из страхов для некоторых людей является уход самолета на второй круг из-за того, что лайнер приближается к земле, а потом опять взлетает. На самом деле, это — абсолютно штатная ситуация. "Рамблер" рассказывает, почему самолеты уходят на второй круг.
Почему самолеты уходят на второй круг
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Погодные условия

Иногда самолетам приходится садиться на ВПП во время не самых благоприятных условиях для полета. Однако, если погода может создать аварийную ситуацию, рейс либо задерживается, либо отправляется в соседний аэропорт. Метеоусловия могут позволять совершить посадку, но ветер и видимость ВПП могут создать нештатную ситуацию. Из-за этого самолетам приходится заходить на второй круг.

Очередь

Если аэропорт сильно загружен, то из самолетов может образоваться очередь на ВПП. Особенно это касается маленьких аэропортов, где ВПП может быть только одна. Самолеты вынуждены кружить над аэропортом, пропускать авиалайнеры, которые прилетели ранее. В некоторых случаях ожидание посадки может составлять час или более.

Козление

Мягкая безопасная посадка не всегда удается даже профессионалам. В некоторых случаях при касании с землей возникает "козление" — самолет отскакивает от ВПП. В таких случаях, чтобы совершить безопасную посадку, пилоты вынуждены идти на второй круг.
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