Более 50% людей в мире испытывают страх перед полетами и страдают аэрофобией. В большинстве случаев эта боязнь перелетов появляется из-за того, что пассажиры слишком мало знают об устройстве самолета. Одним из страхов для некоторых людей является уход самолета на второй круг из-за того, что лайнер приближается к земле, а потом опять взлетает. На самом деле, это — абсолютно штатная ситуация. "Рамблер" рассказывает, почему самолеты уходят на второй круг.

Погодные условия

Иногда самолетам приходится садиться на ВПП во время не самых благоприятных условиях для полета. Однако, если погода может создать аварийную ситуацию, рейс либо задерживается, либо отправляется в соседний аэропорт. Метеоусловия могут позволять совершить посадку, но ветер и видимость ВПП могут создать нештатную ситуацию. Из-за этого самолетам приходится заходить на второй круг.

Очередь

Если аэропорт сильно загружен, то из самолетов может образоваться очередь на ВПП. Особенно это касается маленьких аэропортов, где ВПП может быть только одна. Самолеты вынуждены кружить над аэропортом, пропускать авиалайнеры, которые прилетели ранее. В некоторых случаях ожидание посадки может составлять час или более.

Козление