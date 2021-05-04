Какие скидки можно получить в день рождения

В дни рождения клиентов большинство компаний предлагают неплохие скидки, иногда даже очень щедрые. Можно сэкономить на продуктах, различных услугах, походе в ресторан и даже путешествиях. "Рамблер" рассказывает, какими бонусами могут воспользоваться туристы-именинники.

Мало кто знает, что в день рождения можно получить хорошую скидку на покупку ж/д билетов. С конца марта этого года до конца февраля 2022 года в РЖД ввели скидку 10% на все поезда дальнего следования. Но получить ее онлайн не выйдет, нужно предъявить паспорт в билетной кассе. При этом поездка может быть не только в праздник, но и за неделю до и через неделю после даты рождения. Также скидка распространяется самого именинника и его трех попутчиков, если покупать билеты вместе.

Еще акция действует на "Сапсан". Раньше пассажир-именинник с друзьями мог уехать в Санкт-Петербург с 50% скидкой, но теперь ее сократили до 30%.

Кроме того, скидки в день рождения предоставляют многие авиакомпании. Так, например, Utair предлагает скидку 20% за 30 дней до и после дня рождения, но распространяется она только на участников программ лояльности, а S7 дает промокод на 2% от тарифа.