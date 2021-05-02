Почему самолет взлетает и садится только против ветра

Когда в спину дует ветер, он нас подгоняет, увеличивая скорость движения. Казалось бы, это хорошо и для самолетов: они должны проще и быстрее взлетать и садиться. Однако в авиации все наоборот: лайнеры направляют только против ветра. "Рамблер" рассказывает, почему.

Дело в том, что встречный ветер увеличивает подъемную силу самолета, то есть помогает ему набрать нужную высоту в момент взлета, а также уменьшает минимальную скорость лайнера относительно земли, чтобы удержать его в воздухе. При посадке аналогично: чем меньше скорость, тем она безопаснее и мягче.

Для взлета воздушного судна по ветру взлетно-посадочная полоса должна быть гораздо длиннее: ему понадобится больший разбег и скорость отрыва от земли. Для авиакомпаний это не выгодно, так как повышаются издержки на топливо. А аэропортам в таком случае нужна гораздо большая территория для увеличения взлетно-посадочных полос.

Кроме того, передвигаться по ветру самолету небезопасно: можно случиться помпаж. Это режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы, и она как бы "срывается": могут появиться громкие хлопки, вибрация, дым и даже огонь.

Пилоты заранее получают информацию о погодных условиях, поэтому, если меняется направление ветра, меняется и курс полосы для взлетов и посадок.