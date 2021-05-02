Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Почему самолет взлетает и садится только против ветра

Анна Арсеньева
2 мая 2021
Когда в спину дует ветер, он нас подгоняет, увеличивая скорость движения. Казалось бы, это хорошо и для самолетов: они должны проще и быстрее взлетать и садиться. Однако в авиации все наоборот: лайнеры направляют только против ветра. "Рамблер" рассказывает, почему.
Почему самолет взлетает и садится только против ветра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дело в том, что встречный ветер увеличивает подъемную силу самолета, то есть помогает ему набрать нужную высоту в момент взлета, а также уменьшает минимальную скорость лайнера относительно земли, чтобы удержать его в воздухе. При посадке аналогично: чем меньше скорость, тем она безопаснее и мягче.
Для взлета воздушного судна по ветру взлетно-посадочная полоса должна быть гораздо длиннее: ему понадобится больший разбег и скорость отрыва от земли. Для авиакомпаний это не выгодно, так как повышаются издержки на топливо. А аэропортам в таком случае нужна гораздо большая территория для увеличения взлетно-посадочных полос.
Кроме того, передвигаться по ветру самолету небезопасно: можно случиться помпаж. Это режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы, и она как бы "срывается": могут появиться громкие хлопки, вибрация, дым и даже огонь.
Пилоты заранее получают информацию о погодных условиях, поэтому, если меняется направление ветра, меняется и курс полосы для взлетов и посадок.
Ветер также может дуть сбоку, но в таком случае садиться и взлетать сложно. Пилотам приходится выравнивать самолет.
Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители