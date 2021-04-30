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Стюардесса рассказала о способах получить бесплатный напиток на борту

Lenta.ru
3 часа назад
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла способ получения бесплатных напитков во время полета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.
Стюардесса рассказала о способах получить бесплатный напиток на борту
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам бортпроводницы, самый простой способ получить бесплатный напиток на борту — сказать персоналу о какой-либо поломке на вашем посадочном месте.
Так, стюардесса посоветовала пассажирам, заметившим поломку столика или кондиционера, сообщить об этом членам экипажа, так как потом они могут предложить бесплатный напиток в качестве извинений.
Однако бортпроводница предупредила, что персонал не предложит пассажирам ничего взамен, если человек будет вести себя с ними грубо и неуважительно.
Кроме того, Камалани рассказала, что, в случае отмены или задержки рейса, пассажиры имеют право позвонить в службу поддержки авиакомпании и попросить начислить дополнительные мили для следующих полетов.
Ранее в апреле стюардесса раскрыла причину странного взгляда бортпроводниц при посадке на борт. Она рассказала, что стюардессы внимательно оценивают путешественников, которые поднимаются на борт, ради обеспечения дальнейшей безопасности во время полета.
Лайфхаки,
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