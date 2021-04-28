Советы от пилота: как не бояться летать на самолете

Страх летать на самолете встречается довольно часто. В основном, людей пугает неизвестность. Они не понимают, как устроен самолет, не могут довериться пилоту или напуганы новостями о катастрофах. "Рамблер" выяснил, что сами пилоты думают на эту тему.

Умерьте информационный фон

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Многие люди до вылета продолжают бесконечно читать новости о крушениях. Не стоит этого делать. Негативный информационный фон добавит тревожности, а дальше вы уже сами накрутите себя. Постарайтесь расслабиться и сосредоточиться на позитиве. Например, подумайте, где вам будет комфортнее сидеть или где можно выпить кофе в аэропорту.

Обеспечьте себе комфорт

Раздражение добавит лишний балл в копилку вашего будущего страха. Поэтому позаботьтесь об удобной одежде и обуви, не пейте алкоголь и снотворное. В экстренной ситуации ясный ум может спасти жизнь, об этом тоже важно помнить. Причем, ситуация может заключаться в банальном опоздании на рейс.

Звуки самолета

Когда вы садитесь в самолет, пилоты проверяют работу всех систем. Шум может появиться, потом стихнуть. Сначала пилоты отключают отбор воздуха для системы кондиционирования. Нарастающий вой двигателей может испугать, но это начинает работу агрегат, который передает давление от одной гидросистемы в другую. Бортпроводники слышали эти звуки сотни раз и точно поймут, если они отличаются от нормы.

Взлет

На взлете чаше всего пугает большой угол набора высоты. Но, чем быстрее самолет наберет высоту, тем легче ему будет вернуться обратно в случае неполадки.

Когда при взлете что-то громыхает, это убираются шасси. Гнущиеся крылья самолета тоже норма, их крылья двигаются из-за потока воздуха. Иногда человек испытывает ощущение "проваливания" на взлете. Это происходит, когда пилот уменьшает угол набора высоты.

Неполадки

Да, авиационная техника отказывает, как и любая другая техника. Но экипажи готовы к этому и справляются. Каждый день десятки самолетов успешно приземляются с отказами, начиная от перегоревшей лампочки, заканчивая отказом двигателя. Все дело в том, что самолеты обеспечены разными страхующими элементами. Напомним, что по статистике самолет — это самый безопасный вид транспорта.

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