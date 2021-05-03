Почему нельзя заходить в самолет последним

Обычно на тех, кто первым рвется на посадку в аэропорту и заранее встает в очередь, многие смотрят с презрением. Однако на самом деле в этом нет ничего зазорного. Наоборот, так делать даже правильнее, и этому есть логическое объяснение. Подробнее — в материале "Рамблера".

Первая причина не сидеть до последнего у гейта очень практичная. Те люди в очереди скорее всего первыми займут все отсеки для ручной клади, и вам придется обратиться за помощью к бортпроводникам или ругаться с пассажирами, ведь вы же тоже купили билет и можете претендовать на место. Однако конфликт с попутчиками — не худший вариант развития событий. Если ваши вещи не поместятся на соседних полках, их могут отправить в багажный отсек. Тогда придется переживать за сохранность своей ручной клади и за то, как потом вернуть ее обратно. Некоторые авиакомпании это практикуют.