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Почему нельзя заходить в самолет последним

Анна Арсеньева
3 мая 2021
Обычно на тех, кто первым рвется на посадку в аэропорту и заранее встает в очередь, многие смотрят с презрением. Однако на самом деле в этом нет ничего зазорного. Наоборот, так делать даже правильнее, и этому есть логическое объяснение. Подробнее — в материале "Рамблера".
Почему нельзя заходить в самолет последним
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первая причина не сидеть до последнего у гейта очень практичная. Те люди в очереди скорее всего первыми займут все отсеки для ручной клади, и вам придется обратиться за помощью к бортпроводникам или ругаться с пассажирами, ведь вы же тоже купили билет и можете претендовать на место. Однако конфликт с попутчиками — не худший вариант развития событий. Если ваши вещи не поместятся на соседних полках, их могут отправить в багажный отсек. Тогда придется переживать за сохранность своей ручной клади и за то, как потом вернуть ее обратно. Некоторые авиакомпании это практикуют.
Думать, что без вас не улетят, — тоже ошибочно. Улететь могут, и это вторая причина поторопиться на посадку, когда о ней объявляют. Бывают случаи, когда пассажиров не пускают, закрывая двери прямо перед их носом. Посадку могут завершить точно в то время, которое указано на посадочном талоне, потому что авиакомпании следуют четким графикам.
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