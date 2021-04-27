Несмотря на то, что современная авиация шагнула далеко вперед, самолеты остаются не самым комфортным способом передвижения. Сухой воздух и перепады деления, а также сидячее положение сильно сказываются на человеческом организме. Именно поэтому существуют определенные ограничения на перелеты людей с хроническими заболеваниями. "Рамблер" рассказывает, с какими болезнями нельзя летать на самолетах.
Тромбозы
Тромбоз может помешать комфортному перелету из-за того, что сидячее положение на протяжении долгого времени способствует застою крови. Многие бортпроводники прибегают к помощи компрессионной одежды при перелетах, но они это делают для предотвращения отеков. Если у вас есть варикоз, то есть смысл последовать их примеру. В отдельных случаях перед полетом нужна консультация специалиста. Летать с тромбозом может быть очень опасно, кроме того, сохраняется угроза жизни.
Болезни дыхательных путей
Это касается хронических заболеваний, например, астмы в период обострения. Врачи утверждают, что воздух в самолете очень сухой и может негативно воздействовать на человека с болезнями дыхательных путей, например, может развиться отек легких. Кроме того, в период обострения хронических заболеваний, иммунитет снижается в разы, а самолет считается одним из самых контактных видов транспорта. Из-за этого больным легче подхватить другие опасные заболевания.
Повышенное внутричерепное давление
В самолете закладывает уши из-за перепадов давления. Это происходит во время набора высоты и посадки, из-за чего может пострадать человек с повышенным внутричерепным давлением. Пациентам с гипертонией также следует летать особо осторожно, так как их организм может негативно реагировать на изменение давления. Еще один запрет касается людей, которые наивно перенесли инфаркт или инсульт. Им можно летать только после разговора с врачом.