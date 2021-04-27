Несмотря на то, что современная авиация шагнула далеко вперед, самолеты остаются не самым комфортным способом передвижения. Сухой воздух и перепады деления, а также сидячее положение сильно сказываются на человеческом организме. Именно поэтому существуют определенные ограничения на перелеты людей с хроническими заболеваниями. "Рамблер" рассказывает, с какими болезнями нельзя летать на самолетах.

Тромбозы

Тромбоз может помешать комфортному перелету из-за того, что сидячее положение на протяжении долгого времени способствует застою крови. Многие бортпроводники прибегают к помощи компрессионной одежды при перелетах, но они это делают для предотвращения отеков. Если у вас есть варикоз, то есть смысл последовать их примеру. В отдельных случаях перед полетом нужна консультация специалиста. Летать с тромбозом может быть очень опасно, кроме того, сохраняется угроза жизни.

Болезни дыхательных путей

Это касается хронических заболеваний, например, астмы в период обострения. Врачи утверждают, что воздух в самолете очень сухой и может негативно воздействовать на человека с болезнями дыхательных путей, например, может развиться отек легких. Кроме того, в период обострения хронических заболеваний, иммунитет снижается в разы, а самолет считается одним из самых контактных видов транспорта. Из-за этого больным легче подхватить другие опасные заболевания.

Повышенное внутричерепное давление