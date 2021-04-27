Из-за приостановки авиасообщения с Турцией попасть в Грузию и вернуться обратно россиянам станет сложнее. Транзитный рейс через Стамбул был самым удобным вариантом, в том числе финансово. Теперь такой маршрут нам недоступен, но можно выехать из Грузии по земле. Официально сухопутная граница сейчас закрыта. Граждане РФ не могут попасть таким образом в Грузию, но обратно в Россию пускают без ограничений. Редактор "Рамблера" проверила на себе, как пересечь сухопутную границу в условиях пандемии.

Фото: Рамблер Рамблер

Почему не самолетом

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Полетев в Грузию, я специально не брала обратный билет на случай, если захочу остаться. Я пробыла в Тбилиси 2,5 недели, и, сев за несколько дней до предполагаемого вылета искать самый бюджетный рейс, я поняла, что у меня нет денег вернуться в Россию. Обратный билет стоил больше 30 тысяч рублей с багажом. При этом нужно было дополнительно сдать тест на коронавирус для пересадки (это примерно 3000 рублей) и переплатить за такси, потому что вылеты ночью, а с 21:00 до 5:00 в Грузии действует комендантский час. Для сравнения: днем поездка до аэропорта стоит около 18 лари (390 рублей), а ночью — уже от 60.

Мои знакомые из России, живущие в Грузии, предложили поехать через сухопутную границу, уверяя, что так сейчас мало кто выезжает, но все добрались нормально. Это был самый дешевый вариант. К тому же, дорога предстояла красивая.

Дорога

Единственный путь из Грузии в Россию — это Военно-Грузинская дорога. От Тбилиси до Верхнего Ларса, где находится КПП, почти 170 километров. Чтобы преодолеть этот маршрут, нужно заказать трансфер.

Поездка на обычном легковом автомобиле стоит примерно 170 лари. Это чуть больше 3700 рублей. Я ехала до границы одна, поэтому пришлось заплатить полную стоимость самой, но в качестве комплимента за мной прислали внушительный внедорожник с водителем по имени Гела.

Рамблер

Чтобы сэкономить, можно найти себе попутчиков. В Telegram есть крупные русскоязычные сообщества, например, @forum_georgia, где на любой запрос довольно быстро реагируют. В том числе там можно узнать и про трансфер (в чате есть перевозчики).

Выходить из дома лучше пораньше (примерно в 6:30), чтобы к 7 выехать из города и успеть к открытию границы — 10-11 утра. Дорога заняла около трех часов. Но может получиться гораздо дольше: все зависит от скорости (как пожаловался Гела, на многих участках трассы сейчас установили ограничения в 60 километров в час), погоды и пробок. На всем пути нам встречались сотни фур на обочине, которые, по словам моего водителя, могут стоять там неделями.

Рамблер

Несмотря на серпантины, дорога неопасная. Разве что иногда я пугалась от мысли, как там разъезжаются фуры, но это классическая история для любой горной местности.

На КПП нам пришлось ждать еще около полутора часов, потому что границу открывают в разное время, и никто точно не знает, когда это произойдет. При этом никаких удобств вокруг нет, поэтому в туалет лучше сходить заранее.

Прохождение границы

До КПП я дошла пешком, прямо на улице рядом с автомобилистами у меня проверили загранпаспорт и сразу же отпустили. С меня, как и с других пересекающих границу, не спросили тест на COVID-19, который обязаны сдавать туристы на третий день пребывания в стране. Однако некоторые пишут, что информацию проверяют по базе:

"Мне звонили раза три с Министерства здравоохранения напоминали о сдаче теста! Тест сдаешь и информацию передают в базу автоматически. При выезде смотрят".

Все это заняло не больше 10 минут. У КПП уже ждал второй водитель, который должен был отвезти меня вместе с двумя другими попутчиками в аэропорт Беслана.

Рамблер

На нейтральной зоне начался кавказский "Форсаж". Весь путь до российского КПП (несколько километров) была пробка и хаос. Машины перекрывали друг друга, фуры встревали в тоннелях, а водитель постоянно выскакивал из машины, чтобы урегулировать движение. Такая обстановка, по его словам, на границе всегда. Кстати, до Владикавказа нас везли на баклажановой "Ладе": смешно, но колоритно.

На российской стороне было два пункта досмотра. На первом нам измерили температуру и спросили анкеты, которые нам заранее дал заполнить водитель, а на втором — проверили документы и довольно скрупулезно допросили. К 2 часам дня я уже была в аэропорту Беслана, а в 4 вылетела в Москву.

Плюсы и минусы

Главные плюсы поездки — это вид по дороге до границы и относительно небольшие расходы. Поездка обошлась мне примерно в 5700 рублей (3700 до границы и 2000 от КПП до аэропорта). Дороже всего вышел билет до Москвы — 9300 рублей с багажом. При этом вылет несколькими днями позже стоил уже в три раза меньше — около 3000 рублей.

Из минусов: дорогу до Верхнего Ларса могут внезапно закрыть из-за угрозы схода лавины и плохой погоды. Такое случается, но редко. Кроме того, покупая билеты из Владикавказа, есть риск не успеть на рейс. Поэтому лучше вылетать во второй половине дня.