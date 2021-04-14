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Зачем отключать телефон в самолете

Елизавета Назарова
14 апреля 2021
Вы наверняка обращали внимание на то, что стюардессы просят вас выключить телефон перед взлетом, а во многих смартфонах даже есть специальный авиарежим, при котором недоступна мобильная связь и интернет. При этом, на многих лайнерах некоторых авиакомпаний вы можете доплатить за использование интернета и подключить Wi-Fi. Многие сотрудники авиакомпаний также говорят, что современные возможности самолетов стали гораздо шире, поэтому телефоны уже не так мешают перелетам. "Рамблер" разбирается, кто прав и почему пассажиров просят выключать телефон на борту самолета.
Зачем отключать телефон в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Внешние помехи

Еще пару десятков лет назад авиация не была развита на таком уровне, как сейчас и навигационное оборудование воздушных лайнеров было очень слабым. Из-за этого работающие на борту телефоны могли создавать помехи. Например, пилот мог не услышать указаний диспетчера, а само судно нельзя было отследить по геолокации. Эксперты говорят, что сейчас телефоны и самолеты стали совершеннее, поэтому в некоторых авиакомпаниях уже отменили запрет на использование телефонов. При этом на взлете и посадке смартфон все еще необходимо держать в авиарежиме из-за того, что это — две самые сложные фазы полета.

Акустическая система

Если навигационные сейчас появляются гораздо реже, то стюардессы говорят, что телефоны мешают акустической системе. Вы наверняка видели, что бортпроводники могут переговариваться друг с другом по телефонам в салоне. Так они разговаривают и с пилотом. По словам стюардесс, мобильные телефоны могут помешать этой акустической системе, которая необходима на случай экстренных ситуаций.

Контроль за безопасностью

Это правило отражается на пассажирах по тем же причинам, по которым просят не надевать наушники или открывать шторки люков. Согласно правилам авиакомпании, телефоны нужно отключать для того, чтобы пассажир не отвлекался во время взлета и посадки, а также слышал объявления бортпроводников.
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