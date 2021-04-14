Зачем отключать телефон в самолете

Вы наверняка обращали внимание на то, что стюардессы просят вас выключить телефон перед взлетом, а во многих смартфонах даже есть специальный авиарежим, при котором недоступна мобильная связь и интернет. При этом, на многих лайнерах некоторых авиакомпаний вы можете доплатить за использование интернета и подключить Wi-Fi. Многие сотрудники авиакомпаний также говорят, что современные возможности самолетов стали гораздо шире, поэтому телефоны уже не так мешают перелетам. "Рамблер" разбирается, кто прав и почему пассажиров просят выключать телефон на борту самолета.

Внешние помехи

Еще пару десятков лет назад авиация не была развита на таком уровне, как сейчас и навигационное оборудование воздушных лайнеров было очень слабым. Из-за этого работающие на борту телефоны могли создавать помехи. Например, пилот мог не услышать указаний диспетчера, а само судно нельзя было отследить по геолокации. Эксперты говорят, что сейчас телефоны и самолеты стали совершеннее, поэтому в некоторых авиакомпаниях уже отменили запрет на использование телефонов. При этом на взлете и посадке смартфон все еще необходимо держать в авиарежиме из-за того, что это — две самые сложные фазы полета.

Акустическая система

Если навигационные сейчас появляются гораздо реже, то стюардессы говорят, что телефоны мешают акустической системе. Вы наверняка видели, что бортпроводники могут переговариваться друг с другом по телефонам в салоне. Так они разговаривают и с пилотом. По словам стюардесс, мобильные телефоны могут помешать этой акустической системе, которая необходима на случай экстренных ситуаций.

Контроль за безопасностью