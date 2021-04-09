Почему кресла и окна в самолетах не совпадают

Вы наверняка замечали, что не во всех самолетах можно посмотреть в иллюминатор с комфортом. Очень часто случается такое, что кресла расположены около стенки, а иллюминатор оказывается между двумя людьми. На самом деле этому есть простое объяснение. "Рамблер" рассказывает, почему кресла совпадают с иллюминаторами не во всех самолетах.
В мире существуют разные авиакомпании. Они отличаются ценами, сервисом, парком самолетов и еще кучей критериев. Есть регулярные рейсы, есть чартерные, а есть лоукостеры. Последние — самые дешевые. Про лоукостеры известно многое, например, там нужно много доплачивать за багаж, если он не проходит по размерам ручной клади. В лоукостерах нельзя пересаживаться, а еще там не откидываются спинки кресел. На это есть свои причины.
Дело в том, что все самолеты производят по одинаковым критериям, зависящим от модели. Корпус производится отдельно, а кресла уже устанавливаются потом. Если вы летите на регулярном рейсе, то вероятность того, что окна будут совпадать с креслами, очень велика. Регулярные рейсы самые дорогие и в салоне предусмотрено меньше мест для пассажиров. Чартеры дешевле, но и кресел там ставят больше. Меньше всего вероятность найти совпадающие кресла с окнами на лоукостерах. В самолеты для таких рейсах вставляют как можно больше кресел, соответственно цена билетов уменьшается. По этой же причине нельзя откидывать спинки кресел — расстояние между ними слишком маленькое.