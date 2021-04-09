Почему кресла и окна в самолетах не совпадают

Вы наверняка замечали, что не во всех самолетах можно посмотреть в иллюминатор с комфортом. Очень часто случается такое, что кресла расположены около стенки, а иллюминатор оказывается между двумя людьми. На самом деле этому есть простое объяснение. "Рамблер" рассказывает, почему кресла совпадают с иллюминаторами не во всех самолетах.

В мире существуют разные авиакомпании. Они отличаются ценами, сервисом, парком самолетов и еще кучей критериев. Есть регулярные рейсы, есть чартерные, а есть лоукостеры. Последние — самые дешевые. Про лоукостеры известно многое, например, там нужно много доплачивать за багаж, если он не проходит по размерам ручной клади. В лоукостерах нельзя пересаживаться, а еще там не откидываются спинки кресел. На это есть свои причины.