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Что обычно лежит в чемодане у стюардессы

Даня Виттиг
17 часов назад
Главными экспертами по упаковке багажа, конечно, являются стюардессы. Они постоянно находятся вдали от дома, поэтому наверняка знают, что необходимо положить в чемодан. "Рамблер" выяснил, что обычно лежит в чемодане у стюардесс.
Что обычно лежит в чемодане у стюардессы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Легкая куртка

Лёгкая куртка, которая помещается в любой ручной клади, станет настоящим спасением от дождя, ветра и других неприятных погодных условий.

Увлажняющий крем

Высота влияет на то, что в организме происходят некоторые изменения. Пониженное давление, ограниченность в движении и сухой воздух могут вызвать ощущение сухости кожи и обезвоживания. Поэтому стюардессы рекомендуют пассажирам брать на борт увлажняющий крем, а также пить воду во время полета. Главное не помнить, что крем должен быть в таре менее 100 мл, иначе его придется оставить на земле.

Компрессионные чулки

Многие стюардессы берут с собой в полет компрессионные чулки, которые предназначены для предотвращения образования тромбов. Хорошая компрессия ножных вен будет полезна для всех, кому предстоит перелёт длительностью более 2-3 часов. Постоянное давление чулок противодействует застою крови в ногах.

Антибактериальные салфетки

Самолёт — это закрытая экосистема. Несмотря на постоянную уборку, лучше самому побеспокоиться о чистоте места приёма пищи. Ради собственной безопаснсти лучше протирать антибактериальными салфетками поверхность откидного столика и руки, прежде чем приступить к трапезе.

Наушники

Далеко не все авиакомпании предоставляют бесплатные наушники своим пассажирам. При этом в самолете почти всегда оказываются дети или люди, ведущие активную беседу. Это может значительно ухудшить настроение тех, кто планировал отдохнуть или поспать во время полета. В таком случае помогут только хорошие наушники или беруши.
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