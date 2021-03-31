Что обычно лежит в чемодане у стюардессы

Главными экспертами по упаковке багажа, конечно, являются стюардессы. Они постоянно находятся вдали от дома, поэтому наверняка знают, что необходимо положить в чемодан. "Рамблер" выяснил, что обычно лежит в чемодане у стюардесс.

Легкая куртка

Лёгкая куртка, которая помещается в любой ручной клади, станет настоящим спасением от дождя, ветра и других неприятных погодных условий.

Увлажняющий крем

Высота влияет на то, что в организме происходят некоторые изменения. Пониженное давление, ограниченность в движении и сухой воздух могут вызвать ощущение сухости кожи и обезвоживания. Поэтому стюардессы рекомендуют пассажирам брать на борт увлажняющий крем, а также пить воду во время полета. Главное не помнить, что крем должен быть в таре менее 100 мл, иначе его придется оставить на земле.

Компрессионные чулки

Многие стюардессы берут с собой в полет компрессионные чулки, которые предназначены для предотвращения образования тромбов. Хорошая компрессия ножных вен будет полезна для всех, кому предстоит перелёт длительностью более 2-3 часов. Постоянное давление чулок противодействует застою крови в ногах.

Антибактериальные салфетки

Самолёт — это закрытая экосистема. Несмотря на постоянную уборку, лучше самому побеспокоиться о чистоте места приёма пищи. Ради собственной безопаснсти лучше протирать антибактериальными салфетками поверхность откидного столика и руки, прежде чем приступить к трапезе.

Наушники