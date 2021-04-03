Почему в самолете нельзя курить, если есть пепельницы

Вы наверняка видели в самолетах пепельницы. На современных лайнерах они расположены преимущественно в туалетах. Однако при этом закон запрещает курение в самолете, поэтому многие пассажиры недоумевают, зачем на воздушных суднах есть пепельницы. "Рамблер" рассказывает, зачем они нужны, если курить на борту запрещено.

Инциденты

Стоит помнить, что все правила, действующие в самолетах, были введены из-за происшествий, которые были ранее. Раньше в самолетах было разрешено курить, но не все соблюдали действующие правила безопасности. Истории известны несколько случаев, когда сигарета на борту провоцировала пожар. В 1973 году на одном из рейсов, летевших из Рио-де-Жанейро в Париж, мужчина бросил горящий окурок не в пепельницу, а в урну. Следствием стал пожар, который привел к взрыву после аварийной посадки. Несмотря на успешное приземление, погибли 123 человека, большинство из которых отравились угарным газом.

Кроме того, курение запретили, так как дым мешал другим пассажирам, когда распространялся по салону. Курение также было невыгодно авиакомпаниям, которым приходилось чаще менять очищающие фильтры для воздуха.

Зачем нужны пепельницы

Стюардессы не раз рассказывали, что сталкиваются с недоумением курящих пассажиров, которые спрашивают о наличии пепельниц в туалетах. Конечно, многие из них сохранились в более ранних версиях авиалайнеров, которые были созданы еще до запрета курения в самолетах. Однако, наиболее распространенная причина другая. Дело в том, что в самолетах обязательно должны быть пепельницы, вне зависимости от года их выпуска. Дело в том, что многие пассажиры, несмотря на запрет, все равно его нарушают. Для них и созданы пепельницы, чтобы они бросали сигареты туда а не в урны, что провоцирует пожар.