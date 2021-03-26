В 2010 году извержение вулкана в Исландии практически парализовало авиаперевозки в Европе. Было отменено много рейсов, из-за чего страдали люди. Можно сделать вывод, что даже для современных самолетов, где в конструкции продумано все, чтобы сделать полет безопасным, нет ничего, что защищало бы от вулканической пыли. "Рамблер" рассказывает, что будет, если самолет пролетит над вулканом.

Если вулкан будет спящим, то ничего не случится. Самолет пролетит над ним, как над обычной горой. Опасность может представлять извергающаяся лава, так как большинство вулканов находятся достаточно высоко, а столбы лавы могут достигать несколько десятков метров.

Особую опасность представляет вулканический пепел, который разносится на километры от вулкана. Вулкан может извергать и более объемные предметы, например, камни, но они долго не задерживаются в воздухе, а вот пепел очень легкий и развеивается ветром. Полеты опасны не только над самим вулканом, но и в зоне его извержения, так как ветер может перенести облако пепла в другую сторону. Такие данные отслеживаются метеорологическими службами, а они, в свою очередь, передают данные авиадиспетчерам.

Дело в том, что самолеты не могут отличать обычные облака от облаков вулканического пепла. Когда авиаконструкторы еще не знали об эффекте вулканического пепла, бывали случаи, когда у лайнера отказывали двигатели, он начинал падать, а через несколько минут его двигатели начинали работать. В его турбинах находили массу из стекловидного вещества, которая мешала двигателям.