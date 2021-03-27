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Как путешествовать налегке

Стелла Шмель
27 марта 2021
Собрать вещи в путешествие - не самая тривиальная задача. А уж вес багажа играет огромную роль. И чем легче ваша тревел-сумка, тем лучше! Рассказываем несколько секретов, которые помогут отправиться в путешествие налегке.

Косметика в тревел-размерах

Существует множество товаров, которые продаются в миниупаковке. Отдавайте предпочтение именно им, а не возите полноразмерные версии продуктов - это существенно сэкономит место в вашем чемодане.

Соберите универсальную капсулу одежды

Не стоит брать наряды на один раз, если этого не предполагает какой-то торжественный случай. Старайтесь подбирать максимально универсальные образы, чтобы одежда гармонировала между собой. Так же поступайте и с обувью.

Некоторые вещи проще купить на месте

Не стоит везти с собой полотенце и халат. Эти вещи почти всегда есть в гостиницах. А если вы останавливаетесь в арендованном жилье, то проще зайти в магазин рядом с местом вашего обитания и купить полотенце там. Так же можно поступить и со всеми косметическими средствами - гелем для душа, шампунем для волос и т.д.

Оцените, какие вещи самые объемные

Ту одежду, которая занимает больше всего места в сумке, надевайте на себя.

Складывайте с умом

Используйте максимум пространства. Внутрь обуви, которую кладете в сумку, можно положить носки.
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