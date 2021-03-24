Что будет, если самолет с пассажирами разгерметизируется

Во время перелета есть риск столкнуться с аварийными ситуациями на борту. Их может быть бесчисленное множество, но некоторые пугают пассажиров гораздо сильнее. Например, многие уже давно знают, что турбулентность, даже самая сильная, безопасна для самолета, но опасна для пассажиров — не пристегнувшись, они могут себе что-нибудь повредить. Молнии также безопасны для самолета, если вдруг судно и попадает в грозовой фронт. "Рамблер" расскажет, что будет с пассажирами, если самолет разгерметизируется.

Зачем нужна герметизация

В негерметизированной кабине самолета можно находиться только на 3 000 метров от земли. Все самолеты, которые летают выше обязаны быть загерметизированы. Большинство пассажирских самолетов летают на высоте 10 тысяч метров. Для того, чтобы пассажиры были в безопасности, а перелет проходил комфортно, происходит герметизация. Она нужна для того, чтобы в салонах было соответствующее давление, а также достаточное количество кислорода. Соответственно, если ее не будет, люди не выживут без кислорода и с рекордно низким давлением.

Что будет в случае разгерметизации

Гражданские самолеты устроены так, чтобы даже в аварийных ситуациях у экипажа и пассажиров был шанс спастись. В истребителях, например, при разгерметизации сразу же понижается давление и уходит кислород, но при этом пилот катапультируется. В гражданской авиации все не так — при разгерметизации давление понижается, а кислород уходит очень медленно. Все это делается для того, чтобы пассажиры смогли надеть кислородные маски, а экипаж нашел способ совершить аварийную посадку или устранить проблему.