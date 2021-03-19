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Как легко получить безупречный сервис в любом отеле Турции

Александра Нечаева
4 часа назад
О том, что можно сделать для того, чтобы персонал отеля относился к вам, как к самому дорогому гостю, читайте в материале “Рамблера”.

Забудьте о скандалах

Скандалистам, как правило, достаются самые плохие номера. Даже если вы устали после долгого перелета и хотите заселиться прямо сию секунду, помните, что у каждого отеля есть определенные часы заселения и требовать с пеной у рта, чтобы вас проводили в номер прямо сейчас, по меньшей мере не слишком эффективно. Скандальные туристы вряд ли вызовут у персонала сочувствие (можешь кричать и возмущаться, значит, не так уж и устал), а вот вежливая просьба и спокойствие вполне могут расположить к себе.

Поздоровайтесь на турецком

Казалось бы, мелочь, но она способна расположить к себе персонал отеля. Вместо “хэллоу” попробуйте сказать “мерхаба” и, что называется, почувствуйте разницу.

Радуйтесь мелочам и позвольте себе удивляться

Туристы редко позволяют себе искренние эмоции, когда видят, например, роскошные интерьеры или интересную подачу блюд. А зря. Искреннее восхищение мелочами, которыми стараются порадовать вас работники отеля, наверняка не останутся без внимания. Можно даже лично поблагодарить повара за понравившееся блюдо, вот увидите, в следующий раз ему захочется удивить вас вновь. То же касается и остального персонала.
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