Опытные туристы путешествуют налегке. Ведь важны впечатления от увиденного, поэтому нет никакого смысла брать с собой всё лучшее сразу. От большинства вещей, как правило, можно безболезненно отказаться. Среди таких многие туристы называют фен и полотенца. Они почти всегда есть в гостинице или в квартире.

На втором месте в рейтинге лишних вещей находится зонт. Даже если предстоит поездка в дождливые Питер, Лондон или Венецию, лучше сего взять тонкий и легкий дождевик. Некоторые модели спокойно помещаются в кармашек рюкзака и защищают гораздо лучше зонтика.

Бумажные книги также лучше оставить дома. Если страсть к чтению непреодолима, лучше взять планшет. Кроме нескольких книг, туда поместятся также фильмы и игры, а весит он не в пример легче.

Некоторые из бывалых путешественников советуют отказаться и от аптечки (речь не идет о необходимых по состоянию здоровья препаратах). А вот средства первой помощи, как правило, есть в отелях, местных аптеках, и даже в обычных магазинах. Для более серьезных случаев стоит оформить страховку.

Что касается гардероба, то имеет смысл продумать цветовую схему для вещей и собирать одежду по ней. Так ее легче комбинировать, и из достаточно скромного набора можно каждый день создавать новый образ. Фактически из 10 предметов гардероба (футболок, блузки и брюк) можно составить 21 комбинацию, что вполне хватит на 3 недели. Лучше всего, если одежда будет легкой и быстросохнущей. Спина скажет вам спасибо за отсутствие тяжеловесного рюкзака.

Собираться в дорогу можно по принципу двух сумок. В первую нужно складывать то, что пригодится на 100 процентов, а во вторую – то, что «это может понадобиться, если вдруг». Как показывает практика, вторая сумка оказывается невостребованной, и ее спокойно можно оставить дома.