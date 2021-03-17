Что будет, если в самолет попадет молния

В современной авиации достаточно редко случается попадание молнии в самолет, так как воздушное судно запрещено проводить через грозовой фронт. Как правило, пилотам дают указание облетать молнию, но иногда это просто невозможно. Также бывают случаи, когда большие грозовые облака находятся прямо над аэропортом и не планируют уходить.

Согласно статистике, ежегодно в самолет попадает 1-2 молнии. Это очень маленькое количество по сравнению с общим количеством авиаперевозок в мире. Для сравнения: ежедневно совершается около 120 тысяч аваперелетов. При этом, даже в случае попадания молнии в самолет, у экипажа есть определенные инструкции, в зависимости от обстоятельств.