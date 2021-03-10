Стюардесса раскрыла любимый рейс бортпроводников 

Стюардесса призналась, что она, как и большинство ее коллег, с удовольствием летает в Таиланд. Россиянка раскрыла достоинства любимого рейса бортпроводников в своем блоге на платформе « Яндекс. Дзен ».

Как рассказала девушка, рейс в Бангкок считается средним по дальности — так как после шестичасового перелета бортпроводники делают 24-часовую пересадку в Дубае.

По ее словам, в Бангкоке есть множество доступных массажных и косметических салонов с высоким уровнем сервиса и качества услуг. Помимо этого, в городе хорошо развита индустрия пластической хирургии.

«Знаю не одну коллегу, которая ездила именно в Бангкок подправить кое-что во внешности»,

— поделилась девушка.

Также столица Таиланда удивляет стюардесс разнообразием фруктов и экзотической кухней — например, там можно попробовать насекомых. Автор отметила, что благодаря этому, у любителей социальных сетей будет большое количество идей для оригинальных фото.

Россиянка подметила, что обычно, на рейсах в Бангкок не бывает свободных мест. Азиатское направление очень популярно среди арабов, которые отдыхают большими семьями с детьми. Кроме того, в самолетах всегда много тайцев, возвращающихся в родную страну.