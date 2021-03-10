«Ходить не могу»: что будет, если сразу не обработать рану на отдыхе

"Прошлую ночь я провела в местном отделении скорой помощи, попав туда с инфекцией в пальце [...] Неделю назад я поранила ногу. С открытой кровоточащей раной прошла 7 километров вдоль грязной обочины, и по дороге залепила это дело пластырем от безысходности. Скрепила, так сказать, кровь вместе с песком и пылью. Затем пришла домой и, не обработав рану, провалилась в сон. Подумала, что со мной, бойцом, и не такое случалось. Но спустя пару дней нога заболела",
"Сегодня инфекция в ноге обострилась, и мне пришлось срочно ехать в больницу. Провели операцию под анестезией: ходить пока не могу, но в целом все в порядке. Завтра второй этап операции".