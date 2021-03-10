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«Ходить не могу»: что будет, если сразу не обработать рану на отдыхе

Анна Арсеньева
14 часов назад
Поцарапать ногу в нашем климате и в какой-нибудь азиатской стране — две разные вещи. Небольшая рана, полученная на отдыхе, может привести к серьезным последствиям, если вовремя ее не обработать. Подробнее — в материале "Рамблера".
Во влажном климате раны заживают намного медленнее, и есть высокий риск подхватить инфекцию. Больше всего опасно заражение столбняком. Это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Они есть повсюду: в почве, золе, фекалиях животных, на ржавых поверхностях. Упав где-нибудь в Индонезии или Таиланде с байка и получив открытые раны, просто заклеить их пластырем и пойти дальше нельзя. Если нет прививки от столбняка, нужно срочно ехать в госпиталь.
"Прошлую ночь я провела в местном отделении скорой помощи, попав туда с инфекцией в пальце [...] Неделю назад я поранила ногу. С открытой кровоточащей раной прошла 7 километров вдоль грязной обочины, и по дороге залепила это дело пластырем от безысходности. Скрепила, так сказать, кровь вместе с песком и пылью. Затем пришла домой и, не обработав рану, провалилась в сон. Подумала, что со мной, бойцом, и не такое случалось. Но спустя пару дней нога заболела",
— рассказала блогер и путешественница из России Мария Червоткина в своем Instagram-аккаунте. Из-за раны на пальце девушке пришлось перенести две операции.
"Сегодня инфекция в ноге обострилась, и мне пришлось срочно ехать в больницу. Провели операцию под анестезией: ходить пока не могу, но в целом все в порядке. Завтра второй этап операции".
Кроме того, через порез под кожу могут попасть яйца гельминтов, которые тоже находятся в почве.
Чтобы рана быстрее затянулась и не началось заражение, медики рекомендуют промывать ее в теплой воде с солью и содой.
Лайфхаки,Индонезия,Таиланд,
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