Как использовать медицинскую страховку в отпуске 

Каждый раз, когда путешественник покупает медицинскую страховку для поездки в другую страну, он надеется, что она ему не пригодится. Однако так бывает не всегда и в путешествиях случаются неприятности, требующие обращения к специалистам. "Рамблер" рассказывает, как правильно использовать медицинскую страховку, если вам в отпуске понадобился врач.

Связывайтесь только со страховой службой

Если вы придете в ближайшую поликлинику или больницу со своим договором, то вам, вероятнее всего, откажут. Особенно если случай не критический. Если вы чувствуете недомогание и вам нужна медицинская помощь, то нужно связаться с представительством своей страховой компании. Они подскажут ближайший медицинский центр или пришлют вам врача на дом.

Не работает в некоторых случаях

Перед выездом за границу, ознакомьтесь с договором вашей страховой службы. Существуют разные типы страхования жизни и здоровья. Например, если вы собираетесь на горнолыжный курорт или собираетесь заниматься экстремальными видами спорта, то лучше купить под это специальную медицинскую страховку. Также некоторые пункты договора могут указывать то, что страховая не покроет лечение травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения.

Не давайте денег и не оставляйте залог

Если вы прошли лечение и с вас просят деньги или залог в медицинской организации, то сразу же связывайтесь со своей компанией. Все ваши расходы на медицинское обслуживание покрывает именно она, так как вы уже заплатили за это деньги. Медицинский центр, где вы проходили лечение, не имеет права требовать с вас деньги.

Хронические заболевания

Согласно закону, лечение хронических заболеваний также должно покрываться медицинской страховкой, но часто недобросовестные компании опускают этот пункт в своих договорах или ставят лимит средств на подобное лечение. Эксперты уверены, что ради собственной безопасности человек с хроническими заболеваниями должен детально изучить страховой договор. Если он беспокоится за свое здоровье, то лучше его расширить.