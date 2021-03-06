Почему перелет обратно длится дольше, чем туда 

Из Москвы в Новосибирск лететь четыре часа, а обратно — четыре с половиной. Полет до Перми занимает два часа, а дорога обратно почему-то на 15 минут дольше. При этом самолет проходит одинаковое расстояние и следует по одному и тому же маршруту. "Рамблер" рассказывает, почему так происходит.

Рейсы с запада на восток и с востока на запад могут отличаться по времени на полчаса, а иногда разница достигает и нескольких часов. Как выяснили ученые из Вудсхольского института океанографии и Висконсинского университета, дело в направлении ветра. От него зависит путевая скорость самолета. Попутный ветер чаще всего дует с запада на восток и подгоняет лайнер, поэтому время в пути меньше в этом направлении. Встречный же ветер затормаживает движение.

Еще на время полета влияют воздушные коридоры, по которым следуют самолеты. Туда и обратно они летят по разным "трассам", поэтому количество минут в небе отличается.

Кроме того, существует так называемая сила Кориолиса, которая влияет на все движущиеся с ненулевой скоростью тела и отклоняет поток воздуха в сторону. В зависимости от направления движения вес самолета меняется, и чем легче он, тем быстрее движется. Из-за неинерциальной силы с запада на восток лайнер становится легче.