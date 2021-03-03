Кофе и тушь для ресниц: с какими вещами могут не пустить в самолет

Выясним, почему обычный кофе может стать предметом спора со службой безопасности.

Собираясь вылететь домой из отпуска, мы часто забываемся и можем только в аэропорту узнать о том, что, например, вкуснейший местный продукт, который вы употребляли на протяжении всего отдыха, запрещен к провозу в ручной клади. Тщательно изучаем список разрешенных предметов, а мы пока расскажем, какие вполне обычные продукты и предметы нередко вызывают вопросы сотрудников аэропортов в некоторых странах.

Растворимый кофе

В США вам вполне законно могут задать вопрос: «А что в банке?» даже если очевидно, что это обычный кофе. Американская служба транспортной безопасности несколько лет назад изменила правила провоза некоторых продуктов, так что выбирая в подарок ароматный кофе перед вылетом учтите, что кофейный порошок для провоза в салоне не должен превышать по объему 350 мл. Причем это касается всех порошкообразных консистенций.

Обычный штопор

Что интересно, отправляясь во Францию или Англию, многие наши туристы очень часто берут с собой штопор из дома — так делают примерно 40% опрошенных. Но вот проблема, если вы приобрели билет с включенной ручной кладью, будьте готовы, что предмет просто заберут при досмотре. Во всяком случае, так с большой вероятностью поступят англичане.

Тушь для ресниц

Казалось бы, что такого в обычной туши? На самом деле, тушь всегда рассматривается как жидкость, поэтому важно учесть и этот момент. Собирая косметичку, всегда следите за количеством жидких средств — тональный крем, жидкие тени и блески не должны в общей массе превышать установленной нормы провоза. Вы же не хотите, чтобы вашу косметичку перетряхивали всей таможней?

Продукты с очень резким запахом

Это правило касается в основном жарких стран, откуда люди практически всегда привозят вкусную экзотику. Многие продукты имеют такой резкий запах, что с непривычки можно потерять сознание. Чтобы половина салона не мучилась из-за ваших вкусовых предпочтений, некоторые авиакомпании просто не пускают на борт с некоторыми традиционными продуктами.