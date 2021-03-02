Что делать, если в самолете летит дебошир

Рассмотрим самые популярные типы «небесных» агрессоров.

Удобно устроившись на своем месте в самолете, мы даже не задумываемся о том, что что-то может пойти не так. Однако нередко уже в самолете начинаются неприятности, причиной которых становятся такие же пассажиры. Конечно, чаще всего виноват алкоголь, который в приличных количествах поглощают некоторые паникеры перед посадкой на самолет

Сегодня мы решили разобраться, что же делать, если вы столкнетесь с таким человеком в замкнутом пространстве самолета.

С вами не хотят делиться

Многие пассажиры твердо уверены, что полка над сидением полностью принадлежит им, а сосед может поискать другое место в салоне. Причем такой человек необязательно может находиться под воздействием алкоголя, он действительно так считает и попросту не позволит вам занять место на полке своей сумкой — будьте готовы к тому, что сосед может биться за место на полке в прямом смысле слова. Здесь важно не вступать в открытый конфликт и позвать бортпроводника, который решит проблему без физической силы и привлечения полиции.

Здесь занято

Нередко можно обнаружить, что место, к которому вы с таким трудом пробирались, уже кем-то занято. Перепутать места практически невозможно, только в случае, если произошло недоразумение с билетами. Но все же чужие места чаще любят занимать пассажиры «под градусом», которых не устраивает их законное место по посадочному талону. Как и в предыдущей ситуации, будьте готовы к тому, что человек в таком состоянии может вступить с вами в открытый конфликт, что приведет к задержке вылета. Оно вам нужно? В любой непонятной ситуации обращайтесь к бортпроводнику, не пытайтесь решить острый конфликт самостоятельно.

Мне скучно

Еще одна неприятная ситуация, которая обычно происходит уже в полете. Выспавшись, прослушав весь плейлист и пересмотрев все фильмы в планшете, гиперактивный пассажир переключается на соседей по салону — не одному же ему скучать. Такие «тролли» просто обожают провоцировать конфликты и считают это очень смешным.

Хуже всего, когда человек сел в самолет в плохом настроении и под воздействием алкоголя начинает транслировать негатив на других. Находясь в воздухе, утихомирить буйного пассажира бывает непросто, однако последнее, что вы должны делать в такой ситуации — провоцировать буйного пассажира на еще большую агрессию.