Стюардесса объяснила, почему члены экипажа держат руки за спиной при пассажирах

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря публикациям о своей работе, раскрыла тайну необычной привычки членов экипажа держать за спиной руки в процессе встречи пассажиров на борту самолета. Соответствующим постом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша подчеркнула, что распространенные предположения о том, что такое поведение может быть связано с корпоративными стандартами той или иной авиакомпании, не соответствуют действительности.

«Перед вылетом бортпроводникам необходимо пересчитать пассажиров с помощью специального счетчика, чтобы удостовериться, все ли попали на борт», — пояснила она и добавила, что именно это устройство ее коллеги скрывают в руках за спинами.

Девушка также заметила, что работает указанный аппарат достаточно просто: один путешественник соответствует одному клику на счетчике.

20 февраля другая российская стюардесса раскрыла тайный смысл жестов, которые используют члены экипажа для незаметного окружающим общения друг с другом. К примеру, бортпроводница показала, что быстрый указывающий взгляд в сторону одного из путешественников может означать требование обратить внимание на его странное поведение, а демонстрация расстояния между большим и указательным пальцем — просьбу налить еще один стакан воды.