Как должна выглядеть стюардесса, чтобы ее взяли на работу

Авиакомпании при найме стюардесс обращают большое внимание на их внешность. При этом требования, предъявляемые к внешнему виду бортпроводников, не имеют дискриминационного характера, а обоснованы спецификой работы. "Рамблер" расскажет, какие внешние характеристики учитываются при трудоустройстве стюардесс.

Опрятная внешность

должны быть действительно хороши в уходе почти за каждой частью себя. Стюардессы должны быть очень дотошными, когда дело доходит до ухода за собой. Для мужчин это означает, что у них не должно быть много волос на лице. Если у них есть усы, они должны быть очень короткими и аккуратно подстриженными. Женщинам не разрешается иметь неестественные цвета волос.

Отсутствие татуировок

Как правило, авиакомпании действительно не любят, чтобы их стюардессы делали татуировки, и то же самое верно для пирсинга. Но есть некоторые авиакомпании, которые делают некоторые исключения. Например, British Airways. Они просто хотят, чтобы стюардессы их прикрыли, чтобы пассажиры их не видели.

Стройное тело

Бортпроводники должны следить за своими размерами. Для женщин — до 46-48 размера (российский), для мужчин — до 52-54 размера. В зарубежных авиакомпаниях вычисляют Индекс Массы Тела (ИМТ) — это величина, с помощью которой измеряют, насколько вес человека соответствует росту;

Идеальная улыбка

Улыбка стюардесс очень важна. Зубы должны быть белыми, ровными и здоровыми, а для этого необходимо тщательно следить за полостью рта и регулярно посещать стоматолога. Однако, некоторые авиакомпании против того, чтобы их бортпроводники сильно отбеливали зубы.

Высокий рост

В идеале, от 165 сантиметров, чтобы достать до багажной полки. Многие зарубежные авиакомпании, просят кандидатов дотянуться до отметки в 212 сантиметров (на носочках), при этом не обращая внимания на рост;