Сколько самолетов одновременно летает в небе 

Каждый день из аэропортов вылетают миллионы пассажиров, и совершаются тысячи рейсов. Сегодня с помощью глобальных онлайн-сервисов, отслеживающих перелеты, любой желающий может увидеть на картах количество самолетов в реальном времени. Сколько же их может быть в небе и кто их считает?

Посмотреть количество самолетов можно благодаря специальной системе «Automatic dependent surveillance-broadcast» (ADS-B). Она установлена практически на каждом самолете и работает по принципу GPS.

В среднем в небе одновременно находится 11-12 тысяч самолетов. Это воздушные суда разного назначения: пассажирские, грузовые, почтовые. Лайнеры летают на разных высотах, с разными скоростями и по разным маршрутам. Их движением по воздушным трассам управляют диспетчеры. Они "разводят" самолеты, не допуская их сближения более чем на пять километров. По высоте лайнеры могут летать на расстоянии 300 с лишним метров. Поэтому, несмотря на хаотичную картинку, которую мы видим на онлайн-радарах, воздушное пространство строго контролируется, и такое большое количество самолетов может безопасно находиться в небе одновременно.

В разное время года количество самолетов различается. Больше всего лайнеров в июле и августе — в сезон отпусков. В один момент их число возрастает до 16 тысяч. Зимой рейсов значительно меньше.

Рекордный показатель был достигнут 29 июня 2018 года. В этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров одновременно. За сутки тогда впервые взлетело 202 157 самолетов.