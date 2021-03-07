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Сколько самолетов одновременно летает в небе 

Анна Арсеньева 14 часов назад
Сколько самолетов одновременно летает в небе
Фото: FlightRadar
Каждый день из аэропортов вылетают миллионы пассажиров, и совершаются тысячи рейсов. Сегодня с помощью глобальных онлайн-сервисов, отслеживающих перелеты, любой желающий может увидеть на картах количество самолетов в реальном времени. Сколько же их может быть в небе и кто их считает?
Посмотреть количество самолетов можно благодаря специальной системе «Automatic dependent surveillance-broadcast» (ADS-B). Она установлена практически на каждом самолете и работает по принципу GPS.
В среднем в небе одновременно находится 11-12 тысяч самолетов. Это воздушные суда разного назначения: пассажирские, грузовые, почтовые. Лайнеры летают на разных высотах, с разными скоростями и по разным маршрутам. Их движением по воздушным трассам управляют диспетчеры. Они "разводят" самолеты, не допуская их сближения более чем на пять километров. По высоте лайнеры могут летать на расстоянии 300 с лишним метров. Поэтому, несмотря на хаотичную картинку, которую мы видим на онлайн-радарах, воздушное пространство строго контролируется, и такое большое количество самолетов может безопасно находиться в небе одновременно.
В разное время года количество самолетов различается. Больше всего лайнеров в июле и августе — в сезон отпусков. В один момент их число возрастает до 16 тысяч. Зимой рейсов значительно меньше.
Рекордный показатель был достигнут 29 июня 2018 года. В этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров одновременно. За сутки тогда впервые взлетело 202 157 самолетов.
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