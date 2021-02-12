Что можно без стыда забирать из отелей 

Прихватить что-то домой из отеля — guilty pleasure большинства россиян. Все, что плохо лежит, тут же оказывается в чемоданчике у наших туристов. Но где грань между желанием вынести все (от халата до чайника) и взять то, за что заплатил? "Рамблер" рассказывает о вещах, которые можно забрать из номера, не стыдясь осуждения.

Косметика в ванной

Шампуни, кондиционеры, гели для душа, лосьоны и мыло, разложенные в ванной в небольших флаконах, можно расходовать и забирать с собой, сколько влезет, даже если это косметика дорогого бренда. Для отелей это расходный материал, никто не обидится и не разорится, если вы возьмете его с собой. В некоторых гостиница гостям еще кладут зубные щетки и шапочки для душа. Их тоже можно прибрать к рукам без зазрения совести.

Тапочки

В номера кладут одноразовые тапочки, и их тоже можно забрать. Во время уборки все, что предназначено для каждого гостя индивидуально, все равно выкидывают. А вот халаты и полотенца брать не стоит. Они многоразовые и забираются на стирку.

Напитки и еда

Чай, кофе, сливки, сахар, вода, комплименты от гостиницы в виде десертов или бутылки вина, — берите, не стесняйтесь. Это, скорее всего, бесплатно. Но помните: за все, что привлекательно лежит в мини-баре в красивой упаковке, придется платить. Лучше спросить заранее, что входит в стоимость вашего номера, а что нет.

Печатная продукция

В некоторых отелях в номерах кладут различную канцелярию с их логотипом: ручки, карандаши, блокноты, открытки. Это тоже предназначено для туристов, как и газеты с журналами. А книгу, которую вы начали читать в отпуске, но не дочитали, лучше оставить, если вы ее не покупали.