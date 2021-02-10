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Стюардесса рассказала о щедром бонусе на работе 

Lenta.ru 20 часов назад
Стюардесса рассказала о щедром бонусе на работе
Фото: @katkamalani
Американская бортпроводница раскрыла щедрые бонусы, которые получает на своей работе, чем вызвала удивление у пользователей сети. Девушка поделилась видео на своей странице в TikTok.
Стюардесса рассказала, что главное преимущество ее профессии заключается в том, что бортпроводник и его ближайшие родственники имеют право на бесплатные перелеты внутри страны. Также сотрудникам ее авиакомпании каждый год выдаются шесть дополнительных билетов на перелеты, которые можно отдать друзьям или знакомым.
Девушка призналась, что согласно правилам ее авиакомпании, она может зарегистрироваться на бесплатный рейс за 30 минут до вылета и при наличии свободных мест. На международных авиаперелетах с нее взимается небольшой взнос, но тем не менее, итоговая стоимость билета будет несравненно мала.
Пользователи в сети нашли эти бонусы очень привлекательными. «Хочу быть твоим другом»», «Прекрасная работа!», «Невероятно!», «Я бы хотела, чтобы вся моя семья стала бортпроводниками», — такие комментарии оставили они под видео.
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