Чтобы путешествовать, вовсе необязательно иметь много денег. Иногда достаточно знать несколько приемов, которые помогут сохранить бюджет. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на покупке билетов на поезд.

Используйте календарь тарифов

Цены на билеты меняются в зависимости от сезона и праздников. Например, если уехать в отпуск за несколько дней до начала новогодних каникул, цена за билет может оказаться ниже на 20%.

Календарь также поможет отрегулировать отпуск, ведь "низкий сезон" — не означает плохое время для отдыха. Зачастую отсутствие туристов, наоборот, помогает расслабиться.

На формирование цены влияет спрос, поэтому день недели с большим потоком туристов может повлиять на итоговую стоимость. Например, выгоднее всего поехать из Москвы в Питер на «Сапсане» в понедельник, в пятницу сумма билета увеличится в два раза. Так что лучше всего покупать билеты заранее.

Выбирайте дешевые места

Цены на верхние и верхние боковые полки на 15—30% ниже, а места у туалета на 30—40% дешевле. Да, они менее комфортны, но если есть задача сэкономить, то почему бы не воспользоваться ей.

Когда поездка длится менее суток, дискомфорт можно вынести спокойно. Например, в плацкартном вагоне поезда Москва — Санкт-Петербург нижнее место стоит 1414 руб., а верхнее у туалета и верхнее боковое — 1036 руб.

Следите за акциями

Всем известно, что пенсионеры, студенты и школьники могут пользоваться льготами и покупать билеты со скидками. Однако и другие люди могут сэкономить на билетах, достаточно просто следить за акциями на сайте РЖД

По акции «Бархатный сезон» можно взять дешевые билеты по направлениям Москва — Адлер, Екатеринбург — Новороссийск, Анапа — Томск и так далее. Зачастую билет становится дешевле в два или три раза! Иногда скидки дают и сторонние сайты, где можно спланировать путешествие, например, Tutu.ru.

Участвуйте в бонусной программе

Сейчас практически в любой программе можно копить баллы. Однако туристы часто игнорируют бонусные программы, так как в них лень разбираться.

На самом деле, все просто. Вы регистрируетесь на сайте, покупаете билеты, а баллы постепенно копятся. Потом их можно будет потратить на покупку нового билета. Опытные путешественники не тратят баллы сразу, а дожидаются сезона, когда цены на билеты вырастают.