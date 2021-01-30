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Как стюардессы держат себя в форме 

Елизавета Назарова 23 часа назад
Как стюардессы держат себя в форме
Фото: depositphotos.com
Стюардессы могут совершить несколько перелетов за день, и все равно остаются приветливыми, в хорошем настроении, с идеальным макияжем и укладкой. Не секрет, что для работы бортпроводницы нужно долго и упорно трудиться, а также постоянно держать себя в форме. Периоды давления, стресс и работа на каблуках не мешают им выглядеть безупречно. "Рамблер" рассказывает о лайфхаках стюардесс о том, как спасти организм во время перелетов.

Компрессионные гольфы

Стюардессы большую часть полета проводят на ногах, но и у них есть время посидеть и отдохнуть. Кресла бортпроводниц не такие же удобные, как у пассажиров и негативный эффект от сидячего положения ухудшается. Чтобы не отекали ноги и сохранялось нормальное кровообращение, стюардессы берут с собой в полет компрессионные гольфы. Конечно, они надевают их только во время отдыха и не выходят в них к пассажирам.

Баланс воды

Сухой воздух в самолете обезвоживает кожу, из-за чего она становится тусклой и начинает шелушиться. Стюардессы не могут себе позволить снять макияж и расслабиться с тканевой маской на борту, как пассажиры, поэтому их спасает поддержание водного баланса в организме. Они регулярно пьют воду и пикают на лицо терминальную воду. Также не стоит забывать о других участках кожи, губах и руках.

Солнцезащитный крем

Если вы еще уверены, что солнцезащитный крем нужен только на пляже, то вы очень ошибаетесь. Ультрафиолет вредит коже, поэтому его стоит всегда держать при себе, и даже в самолете. Для того, чтобы взять крем в ручную кладь, можно купить тревел-версию своего любимого флакона. Дело в том, что на высоте солнечные лучи будут преследовать вас в любом случае и попадут на вашу кожу через окно. Над облаками ультрафиолет гораздо опаснее, так как вы находитесь под его прямым воздействием.
Видео дня. Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах
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