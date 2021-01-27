Зачем люди стоят в очереди на посадку и выход из самолета 

Вы наверняка наблюдали в аэропортах постоянные очереди на посадку и выход самолета. Многие задаются вопросом о том, что если люди пытаются быстрее войти в самолет, то зачем они так же быстро хотят из него выйти? "Рамблер" разбирался, в чем преимущества быстрого входа в самолет и выхода в аэропорт.

Багажные полки

Многие люди берут билеты, в которые не включен багаж, а свои чемоданы они провозят в ручной клади. Для того, чтобы комфортно разместить свой чемодан на багажной полке, необходимо как можно раньше сесть в самолет, пока все не оказалось забито другими пассажирами. Именно поэтому многие занимают очередь на посадку еще до того, как она началась. Кроме того, у пассажиров может быть и другой багаж, например, лыжи, спортивное снаряжение или детская коляска.

"Просто так"

Некоторые психологи называют это "синдромом советского человека". Даже те, кто прожили в СССР только в детстве, генетически помнят, что в очередь надо вставать. У людей развивается стадный инстинкт, поэтому они стоят в очередях. Также люди заявили, что встают в очередь от скуки, так как слишком рано приехали в аэропорт и прошли все досмотры.

Стресс перед вылетом и после

Перед вылетом почти все люди испытывают стресс, а момент посадки в самолет становится для них облегчением. В кресле они могут расслабиться и подготовиться ко взлету. То же самое происходит после полета, на протяжении нескольких часов человек летел и испытывал стресс, а выйдет из самолета он хочет от него быстрее избавиться.

Паспортный контроль

По прибытии большого самолета, несколько сотен человек проходят паспортный контроль. Если пассажир не успеет на первый автобус, то он будет стоять в огромных очередях. Поэтому пассажирам кажется, что чем быстрее они встанут, тем раньше их выпустят из самолета.