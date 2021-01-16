На чем экономят бюджетные авиакомпании 

Самый бюджетный способ совершить авиаперелет — купить билеты лоукостера. Все понимают, что цена билета ниже, так как и самолет не такой комфортный, и доступных услуг в ходе перелета меньше. "Рамблер" выяснил, на чем именно экономят бюджетные авиакомпании и насколько они безопасны.

Изначально лоукостер — это авиакомпания, которая продает билеты по очень низким ценам, поэтому на борту можно встретить только экономкласс.

Аэропортовый сбор

Лоукостеры меньше платят за обслуживание самолета. Аэропортовый сбор ниже, если прилетать в аэропорт, расположенный далеко от главного города. Например, венгерский Wizz Air прилетает в аэропорт Лутон, который находится в 50 км от центра Лондона.

Регистрация на рейс

Никто не хочет платить сотрудникам на стойках регистрации. Поэтому бюджетные авиакомпании пользуются системой, когда онлайн-регистрация на сайте авиакомпании бесплатная, а в аэропорту — платная. Кстати, выбрать место при регистрации на рейс тоже не получится. Наслаждаться видом в бюджетной компании можно только за деньги.

Еда

В основном, лоукостеры не подразумевают питание на борту. Однако некоторые компании могут приготовить для вас что-то, если вы сделаете заказ заранее и заплатите за него дополнительно. Собственно, это касается любых сверхнужд, которые могут возникнуть у пассажира.

Билеты

Билеты на лоукостер можно купить только через Интернет, а вернуть за них деньги будет невозможно. Именно на этом попались многие люди, которые спланировали бюджетный перелет в период пандемии коронавируса.

Багаж

Дешевый перелет подразумевает только ручную кладь в качестве багажа. Хитрость в том, что доплата за багаж может превысить цену самого билета.

Зато лоукостеры не экономят на обслуживании самолета. Компании выгоднее летать на новом самолете, на который первые несколько лет распространяется гарантия. А также его не нужно чинить. Потом самолет проще продать другой фирме.