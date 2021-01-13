Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Где отдыхает экипаж самолета во время долгих перелетов 

Елизавета Назарова 13 января 2021
Где отдыхает экипаж самолета во время долгих перелетов
Фото: A.Katranzhi/CC BY-SA 2.0
Многие уверены, что работа пилота и бортпроводника очень легкая, но на самом деле она подразумевает сильную нагрузку на здоровье. Кроме того, на дальних перелетах людям приходится работать от 12 до 14 часов. Все это время, конечно, один человек не проводит на ногах. На дальних рейсах у бортпроводников есть специальные комнаты отдыха. "Рамблер" рассказывает, как отдыхают пилоты и стюардессы.
На самом деле на дальних рейсах у стюардесс и пилотов есть специальные комнаты отдыха. Они скрыты от пассажиров, поэтому многие могут даже не подозревать о том, что кто-то из экипажа самолета отсутствует на своем рабочем месте. Комнаты отдыха могут быть расположены в верхней или нижней части самолета.
Shahram Sharifi
Такие места чаще оборудованы сидячими или лежачими местами. В большинстве комнат имеются кровати с ширмой, аптечка, освещение, шкаф для личных вещей и кондиционер. То, как устроены комнаты отдыха, зависит не только от самолета, но и от авиакомпании. Стюардессы и пилоты могут отойти на полноценный отдых после определенного количества часов полета.
Примечательно, что на сер кроватях есть ремни безопасности. Они созданы для того, чтобы членам экипажа было комфортно и безопасно в случае зоны турбулентности и они не получили травмы.
Видео дня. Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Комментарии
Лайфхаки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
03:04
Острова, которые никто не хочет покупать за копейки
Заграница
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
13:23
Венеция и другие места, которые скоро исчезнут
Заграница
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
14:44
Что происходит на острове, закрытом на сто лет
Заграница
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
10:10
10 мест, которые существуют вопреки законам природы
Заграница
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
10:10
Самые опасные озера в мире, от которых нужно держаться подальше
Новости путешествий
Самые опасные провалы в путешествиях
15:41
Самые опасные провалы в путешествиях
Заграница
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
00:13
Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами
Новости путешествий
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
09:17
Что происходит в городе, который горит уже 58 лет
Заграница
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
00:20
Купающихся в Черном море в декабре сняли на видео
Новости путешествий
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение