Где отдыхает экипаж самолета во время долгих перелетов 

Многие уверены, что работа пилота и бортпроводника очень легкая, но на самом деле она подразумевает сильную нагрузку на здоровье. Кроме того, на дальних перелетах людям приходится работать от 12 до 14 часов. Все это время, конечно, один человек не проводит на ногах. На дальних рейсах у бортпроводников есть специальные комнаты отдыха. "Рамблер" рассказывает, как отдыхают пилоты и стюардессы.

На самом деле на дальних рейсах у стюардесс и пилотов есть специальные комнаты отдыха. Они скрыты от пассажиров, поэтому многие могут даже не подозревать о том, что кто-то из экипажа самолета отсутствует на своем рабочем месте. Комнаты отдыха могут быть расположены в верхней или нижней части самолета.

Shahram Sharifi

Такие места чаще оборудованы сидячими или лежачими местами. В большинстве комнат имеются кровати с ширмой, аптечка, освещение, шкаф для личных вещей и кондиционер. То, как устроены комнаты отдыха, зависит не только от самолета, но и от авиакомпании. Стюардессы и пилоты могут отойти на полноценный отдых после определенного количества часов полета.

Примечательно, что на сер кроватях есть ремни безопасности. Они созданы для того, чтобы членам экипажа было комфортно и безопасно в случае зоны турбулентности и они не получили травмы.